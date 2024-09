Meteo Trani, le previsioni per domani martedì 24 settembre

MeteoWeb

Martedì 24 Settembre a Trani si preannuncia una giornata caratterizzata da un’alternanza di condizioni meteorologiche, con un inizio di giornata prevalentemente sereno e un progressivo aumento della copertura nuvolosa nel corso delle ore. Le previsioni meteo indicano temperature che si manterranno su valori gradevoli, con picchi che raggiungeranno i 26,5°C nel tardo mattino. La presenza di venti moderati contribuirà a rendere l’atmosfera piacevole, sebbene ci sarà una certa umidità nell’aria.

Nella notte, le condizioni meteo si presenteranno con cielo coperto e una temperatura di circa 23,2°C. La copertura nuvolosa sarà elevata, raggiungendo il 96%, con una leggera brezza proveniente da Sud-Sud Ovest. Le probabilità di precipitazioni rimarranno basse, attorno al 31%.

Durante la mattina, il cielo si schiarirà progressivamente, portando a condizioni di cielo sereno. Le temperature saliranno fino a 26,5°C intorno alle 11:00, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata. L’umidità si attesterà attorno al 52%, rendendo l’aria piuttosto confortevole. Le probabilità di pioggia saranno minime, con valori inferiori al 3%.

Nel pomeriggio, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che si faranno più evidenti. Le temperature si manterranno intorno ai 25,6°C, mentre la velocità del vento varierà tra i 10,3 km/h e i 12,7 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 58%. Non si prevedono precipitazioni significative, con probabilità di pioggia che rimarranno sotto il 4%.

La sera porterà un ulteriore incremento della copertura nuvolosa, con cielo coperto e temperature in calo fino a 21,9°C. I venti si faranno più intensi, con raffiche che potranno raggiungere i 29,2 km/h. L’umidità si stabilizzerà attorno al 60%, mantenendo l’atmosfera piuttosto umida.

In conclusione, le previsioni del tempo per Trani nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori simili. Tuttavia, si prevede un incremento della nuvolosità e una leggera possibilità di pioggia nei giorni successivi, rendendo opportuno monitorare costantemente le previsioni meteo per eventuali aggiornamenti.

Tutti i dati meteo di Martedì 24 Settembre a Trani

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +23.2° perc. +23.4° prob. 31 % 7.1 SSO max 11.2 Libeccio 70 % 1012 hPa 3 cielo coperto +22.7° perc. +22.8° prob. 24 % 6.5 SO max 10.3 Libeccio 69 % 1011 hPa 6 nubi sparse +22.9° perc. +22.9° prob. 20 % 8.5 SO max 14 Libeccio 65 % 1012 hPa 9 cielo sereno +25.8° perc. +25.8° Assenti 4.9 OSO max 12.3 Libeccio 55 % 1012 hPa 12 cielo sereno +26.5° perc. +26.5° Assenti 11.2 NE max 17 Grecale 53 % 1012 hPa 15 nubi sparse +25.6° perc. +25.7° prob. 4 % 10.3 ENE max 12.7 Grecale 58 % 1012 hPa 18 cielo coperto +25° perc. +25° Assenti 7.2 ONO max 13.1 Maestrale 57 % 1013 hPa 21 nubi sparse +23° perc. +22.9° Assenti 16.8 O max 28.9 Ponente 57 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:47 e tramonta alle ore 18:43

