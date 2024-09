Meteo Vimercate, le previsioni per la prossima settimana 9 – 12 Settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Vimercate indicano pioggia leggera nella notte di Lunedì con cielo coperto al 100% e temperatura di +19°C. Durante il pomeriggio, il cielo si schiarirà con nubi sparse al 75% e temperature intorno ai +24,9°C. Martedì, si prevede pioggia leggera di notte e cielo sereno al mattino, mentre nel pomeriggio sono attese nubi sparse. Mercoledì sarà caratterizzato da cielo sereno e temperature intorno ai +16,8°C. Giovedì, pioggia moderata con copertura nuvolosa al 100% è prevista durante la notte e la mattina, con temperature intorno ai +13,1°C. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni climatiche.

Lunedì 9 Settembre

Nella notte a Vimercate, pioggia leggera con copertura nuvolosa al 100% e temperatura di +19°C. La temperatura percepita sarà di +19,5°C con venti a 3,3km/h provenienti da Nord. Le precipitazioni saranno di 0.45mm con umidità al 97% e pressione atmosferica a 1004hPa.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto al 100% con temperature che saliranno fino a +21,1°C. La probabilità di pioggia sarà del 16% con venti leggeri a 6,1km/h provenienti da Nord Ovest.

Nel pomeriggio, il cielo si schiarirà con nubi sparse al 75% e temperature intorno ai +24,9°C. I venti saranno deboli a 6,3km/h provenienti da Sud Ovest.

In serata, il cielo sarà sereno al 0% con temperature che si attesteranno sui +19,9°C. I venti saranno leggeri a 3,2km/h provenienti da Nord Est.

Martedì 10 Settembre

Durante la notte, si prevede pioggia leggera con copertura nuvolosa al 9% e temperatura di +16,6°C. I venti saranno a 7,9km/h provenienti da Nord Est.

La mattina sarà caratterizzata da cielo sereno al 10% con temperature che raggiungeranno i +21,3°C. I venti saranno leggeri a 3,6km/h provenienti da Ovest – Sud Ovest.

Nel pomeriggio, il cielo presenterà nubi sparse al 37% con temperature intorno ai +24,4°C. I venti saranno leggeri a 6,6km/h provenienti da Sud – Sud Ovest.

In serata, si prevede nubi sparse al 25% con temperature di +19,6°C. I venti saranno leggeri a 3km/h provenienti da Est – Nord Est.

Mercoledì 11 Settembre

Durante la notte, il cielo sarà sereno al 0% con temperature intorno ai +17,6°C. I venti saranno leggeri a 5,9km/h provenienti da Nord Est.

La mattina si presenterà con cielo sereno al 1% e temperature di +17°C. I venti saranno leggeri a 6,3km/h provenienti da Nord Est.

Nel pomeriggio, si prevede cielo sereno al 2% con temperature intorno ai +16,8°C. I venti saranno leggeri a 6km/h provenienti da Nord Est.

In serata, il cielo sarà sereno al 2% con temperature di +16,4°C. I venti saranno leggeri a 5,9km/h provenienti da Nord Est.

Giovedì 12 Settembre

Durante la notte, si prevede pioggia leggera con copertura nuvolosa al 100% e temperatura di +17°C. I venti saranno a 5,7km/h provenienti da Est – Sud Est.

La mattina sarà caratterizzata da pioggia moderata con copertura nuvolosa al 100% e temperature intorno ai +13,1°C. I venti saranno vivaci a 12,8km/h provenienti da Nord – Nord Ovest.

Nel pomeriggio, si prevede pioggia moderata con copertura nuvolosa al 100% e temperature di +13,1°C. I venti saranno vivaci a 12,8km/h provenienti da Nord – Nord Ovest.

In serata, si prevede pioggia moderata con copertura nuvolosa al 100% e temperature intorno ai +18,2°C. I venti saranno leggeri a 6,3km/h provenienti da Nord Est.

In base alle previsioni meteo per i prossimi giorni a Vimercate, si consiglia di prestare attenzione alle variazioni climatiche e di essere preparati per possibili precipitazioni.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.