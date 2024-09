Meteo Vittoria, le previsioni per domani lunedì 23 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 23 Settembre a Vittoria indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente instabile, con piogge leggere che si alterneranno a momenti di cielo coperto e nubi sparse. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 19°C e i 24°C, mentre l’umidità si attesterà su livelli piuttosto elevati, intorno all’80%. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da direzioni orientali e sud-orientali, con intensità che non supereranno i 10 km/h.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con cielo coperto, con una temperatura che si aggirerà attorno ai 20°C. L’umidità sarà alta, intorno al 77%, e la probabilità di precipitazioni sarà bassa, con valori che non supereranno il 12%. I venti saranno leggeri, con una velocità di circa 5 km/h.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che saliranno fino a 24°C. Si registreranno piogge leggere, specialmente tra le 08:00 e le 12:00, con accumuli di pioggia che raggiungeranno i 0.58 mm. L’umidità continuerà a mantenersi elevata, intorno al 73%, e la probabilità di pioggia aumenterà fino al 43%.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 19°C. Le piogge diventeranno più intense, con accumuli che potranno arrivare fino a 1.41 mm. L’umidità si manterrà alta, attorno all’88%, e i venti saranno leggeri, con una velocità di circa 5 km/h.

La sera porterà un parziale miglioramento, con nubi sparse e temperature che si stabilizzeranno intorno ai 19°C. La probabilità di pioggia diminuirà notevolmente, scendendo fino al 1%. Tuttavia, l’umidità rimarrà elevata, attorno all’82%.

In conclusione, le previsioni meteo per Vittoria nei prossimi giorni mostrano un trend di instabilità, con possibilità di piogge che continueranno a manifestarsi anche nei giorni successivi. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteo, in particolare durante le ore diurne, quando le piogge potrebbero risultare più intense. Domani, si prevede un miglioramento, ma l’instabilità potrebbe persistere, rendendo necessario un monitoraggio costante delle previsioni del tempo.

Tutti i dati meteo di Lunedì 23 Settembre a Vittoria

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +20.6° perc. +20.7° prob. 3 % 5 ESE max 5.2 Scirocco 79 % 1016 hPa 4 nubi sparse +19.9° perc. +20.1° prob. 11 % 6.2 E max 6.9 Levante 82 % 1015 hPa 7 cielo coperto +21.6° perc. +21.9° prob. 31 % 6.2 ESE max 9.2 Scirocco 77 % 1015 hPa 10 cielo coperto +24° perc. +24.1° prob. 41 % 8.1 SSE max 8.9 Scirocco 64 % 1014 hPa 13 pioggia leggera +21.2° perc. +21.4° 0.8 mm 7.5 SSE max 9.3 Scirocco 79 % 1013 hPa 16 pioggia moderata +19.7° perc. +20° 1.41 mm 2.9 SSE max 7.3 Scirocco 88 % 1013 hPa 19 nubi sparse +19.6° perc. +19.8° prob. 14 % 3.2 E max 6.3 Levante 82 % 1015 hPa 22 nubi sparse +19.2° perc. +19.5° prob. 5 % 7 NNO max 7.7 Maestrale 87 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:53 e tramonta alle ore 18:53

