Meteo Vittoria, le previsioni per domani sabato 14 settembre

Le previsioni meteo per Sabato 14 Settembre a Vittoria indicano una giornata caratterizzata da condizioni di cielo sereno e temperature gradevoli. Durante la notte, il termometro si attesterà intorno ai 19,4°C, con una leggera diminuzione nelle ore successive. La copertura nuvolosa sarà minima, con valori che non supereranno il 7% durante la mattina. I venti, provenienti prevalentemente da Ovest – Nord Ovest, si presenteranno freschi, con velocità che raggiungeranno i 39,8 km/h.

Nella mattina, le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 23,4°C intorno alle 11:00. La sensazione di temperatura percepita sarà leggermente più alta, attestandosi a 22,8°C. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, garantendo un’ottima esposizione al sole. La velocità del vento continuerà a mantenersi sostenuta, con punte di 39,6 km/h.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere lentamente, con valori che si stabilizzeranno intorno ai 22,5°C alle 15:00. Anche in questo intervallo orario, il cielo rimarrà sereno e le condizioni di meteo favorevoli permetteranno di godere di attività all’aperto. La velocità del vento si manterrà attorno ai 34,2 km/h, con una leggera intensificazione delle raffiche.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 18,4°C alle 22:00. Anche in questo caso, il cielo rimarrà sereno, senza alcuna previsione di precipitazioni. La umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 61% a fine giornata, ma non influenzerà il comfort generale.

In conclusione, le previsioni del tempo per Vittoria nei prossimi giorni sembrano promettenti. Domenica si prevede un leggero aumento delle temperature, mentre lunedì potrebbe portare qualche nuvola in più, ma senza significative variazioni nelle condizioni generali. Gli amanti del sole e delle attività all’aperto troveranno in questo weekend un’ottima occasione per godere di un clima favorevole.

Tutti i dati meteo di Sabato 14 Settembre a Vittoria

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +18.9° perc. +18.2° Assenti 30.2 ONO max 41.3 Maestrale 52 % 1014 hPa 4 cielo sereno +17.7° perc. +17° Assenti 29.1 ONO max 44.6 Maestrale 57 % 1014 hPa 7 cielo sereno +19.6° perc. +18.9° Assenti 32.2 ONO max 47.5 Maestrale 50 % 1015 hPa 10 cielo sereno +22.8° perc. +22.2° Assenti 37.8 ONO max 47.1 Maestrale 40 % 1014 hPa 13 cielo sereno +23.3° perc. +22.7° Assenti 37.6 O max 42.6 Ponente 41 % 1014 hPa 16 cielo sereno +21.9° perc. +21.4° Assenti 33.6 O max 36 Ponente 48 % 1013 hPa 19 cielo sereno +20.3° perc. +19.8° Assenti 16.7 NO max 27 Maestrale 52 % 1015 hPa 22 cielo sereno +18.4° perc. +17.9° Assenti 10.5 NO max 13.4 Maestrale 60 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:45 e tramonta alle ore 19:06

