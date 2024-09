“I migranti mangiano i cani”: Trump come Homer Simpson nel dibattito con Harris

MeteoWeb

L’attesissimo confronto tra Donald Trump e Kamal Harris in vista delle elezioni presidenziali di novembre ha regalato uno spunto per decine di meme sui social. Protagonista è l’ex Presidente USA, paragonato ad Homer Simpson, personaggio del famosissimo cartone animato “I Simpson”.

La frase “incriminata” pronunciata da Trump è: “a Springfield, gli immigrati mangiano i cani delle persone”. Le parole dell’ex Presidente, corrette dal moderatore della ABC David Muir e smentite dalle autorità della città dell’Ohio, hanno alzato un enorme polverone.

L’affermazione paradossale, tuttavia, non è una novità assoluta: il precedente è offerto proprio dal mondo dei “Simpson”. Come spesso accade, il cartone animato, ambientato nella celeberrima Springfield, sembra aver anticipato la realtà, prevedendo il futuro nella politica statunitense. Nell’episodio ‘A tale of two cities’, il secondo della 12esima stagione andato in onda il 5 novembre 2000 negli USA, Homer Simpson guida una rivolta nella città spaccata in due e per rassicurare la folla, alle prese con la carenza di cibo, vara un provvedimento straordinario: “d’ora in poi, sarà possibile mangiare queste razze di cani…”

