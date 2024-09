Milano-Bicocca cerca nuovi talenti: dai contabili agli specialisti edili

MeteoWeb

L’università di Milano-Bicocca cerca nuovi talenti: dai profili junior a figure già esperte, tutte a tempo indeterminato. Sono 13 le posizioni aperte in questo momento, consultabili alla sezione dedicata del sito d’Ateneo. In particolare, dieci posizioni aperte sono rivolte a diplomati che conoscano le attività amministrative legate all’acquisto di beni e servizi e le attività di rendicontazione dei finanziamenti ricevuti da soggetti esterni, sia pubblici che privati, nonché competenti nella gestione del patrimonio mobiliare.

In Bicocca c’è posto anche per un informatico, che si occuperà della gestione tecnica a 360° della ricerca in Dipartimento: dalle apparecchiature informatiche fino agli aspetti di virtualizzazione, sicurezza e di archiviazione in-cloud.

Per architetti e ingegneri, inoltre, sono disponibili due posizioni ad alta qualificazione per lo sviluppo e coordinamento dei progetti edilizi anche in ambito manutentivo nei ruoli di Responsabile Unico di Progetto e di Direttore dei Lavori, da inserire nel team dell’Area infrastrutture e approvvigionamenti di Milano-Bicocca.

Per candidarsi è necessario consultare i bandi di concorso aperti e presentare la domanda di partecipazione online entro il 10 ottobre.

Le risorse saranno inserite nelle diverse aree e nei dipartimenti di cui si compone l’Ateneo, in un ambiente di lavoro giovane, internazionale, inclusivo, attento alla sostenibilità ambientale e all’innovazione tecnologica, in cui mettere in pratica le proprie attitudini e accrescere le competenze.

Milano-Bicocca, oltre al pacchetto retributivo costituito dal trattamento economico fondamentale e accessorio, offre ai dipendenti percorsi di formazione professionale continua, specialistica e trasversale e un ricco pacchetto di iniziative e misure di welfare finalizzate a facilitare l’equilibrio dei tempi vita-lavoro-studio (smartworking, orario flessibile, permessi retribuiti), supportare la genitorialità (nido e scuola infanzia, sportello psicologico dedicato), promuovere la salute, la mobilità sostenibile, le iniziative culturali e sportive per dipendenti e studenti (per sapere di più).

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.