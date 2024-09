Misterioso veicolo spaziale cinese ritorna sulla Terra dopo 268 giorni in orbita

MeteoWeb

Un veicolo spaziale cinese, ancora avvolto nel mistero, è tornato sulla Terra dopo aver trascorso oltre 8 mesi nello Spazio. Il velivolo riutilizzabile è atterrato ieri presso il Jiuquan Satellite Launch Center, situato in una remota regione della Cina nordoccidentale. Il suo viaggio era iniziato dallo stesso sito il 14 dicembre 2023, con un lancio su un razzo Long March 2F. Durante questa terza missione, il veicolo ha trascorso ben 268 giorni in orbita.

Le esatte capacità del velivolo spaziale rimangono sconosciute, ma i media statali cinesi, come riportato dall’agenzia Xinhua, affermano che il velivolo contribuirà a rendere più accessibili e sostenibili i futuri viaggi spaziali a scopo pacifico. Tuttavia, non è stato rivelato esattamente quali operazioni abbia svolto durante questa missione o durante quelle precedenti.

Secondo Jonathan McDowell, astronomo del Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics, i tracker a terra hanno osservato il rilascio di un piccolo oggetto in orbita da parte del veicolo spaziale, analogamente a quanto avvenuto durante una missione precedente. McDowell ha ipotizzato che l’oggetto possa essere un subsatellite o un pezzo di equipaggiamento eiettato prima della fine della missione.

Inoltre, il veicolo spaziale sembra aver condotto operazioni di attracco e prossimità, avvicinandosi e interagendo con l’oggetto rilasciato. Queste operazioni potrebbero essere utilizzate per la manutenzione di satelliti alleati, ma esiste la possibilità che tali tecniche vengano affinate dalle potenze militari.

Il ritorno del veicolo cinese è avvenuto poco dopo la pianificazione del lancio di un altro veicolo spaziale riutilizzabile, l’X-37B della U.S. Space Force, anch’esso noto per essere una piattaforma sperimentale le cui missioni sono in gran parte segrete. Anche l’India sta lavorando a un progetto simile, il velivolo spaziale Pushpak.

