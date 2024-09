Montagna: bloccati col buio su cima Presena, salvati 2 escursionisti

MeteoWeb

Due escursionisti di 28 anni sono stati soccorsi nella serata di ieri, dopo essere rimasti bloccati su cima Presena nel gruppo della Presanella, a una quota di 3.000 m. I due hanno chiamato il Numero Unico per le Emergenze 112 intorno alle 18:15 dopo aver trovato gli impianti di risalita chiusi, in rientro da un’escursione al Corno di Lagoscuro. La Centrale Unica di Emergenza ha chiesto l’intervento della Stazione di Vermiglio del Soccorso Alpino e Speleologico. I soccorritori sono saliti fino a passo Paradiso a 2.500 metri di quota con la cabinovia Paradiso, il cui primo troncone è stato riaperto appositamente per agevolare le operazioni di soccorso. Da lì sono saliti a piedi, raggiungendo i due escursionisti intorno alle 19:50. Dopo averli attrezzati con i ramponi e averli legati, gli operatori li hanno accompagnati in sicurezza verso valle lungo il ghiacciaio, poi sulla neve e infine sul sentiero roccioso.

