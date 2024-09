Montagna: escursionista trovata morta in Valle d’Aosta, forse colpita da malore

MeteoWeb

Ritrovata morta l’escursionista dispersa da ieri in Valle d’Aosta, al Col de la Seigne. Le ricerche erano scattate dopo la segnalazione ricevuta dalla centrale unica per il suo mancato rientro e vi hanno partecipato squadre via terra composte da soccorritori di Sav, Sagf, Vvf, Corpo forestale della Valle d’Aosta e forze dell’ordine: questa mattina l’escursionista è stata ritrovata senza vita. All’origine del decesso si ipotizza il malore.

