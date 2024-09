Motore in avaria: atterraggio d’emergenza per un ultraleggero nel Frusinate

MeteoWeb

Atterraggio di emergenza oggi per un ultraleggero che stava sorvolando la piana di Castelliri, in provincia di Frosinone. A causare l’atterraggio d’emergenza è stata un’avaria al motore. Ai comandi del velivolo c’era un 45enne di Monte San Giovanni Campano, che è riuscito a mantenere il controllo della situazione ed individuare un’area nella quale tentare di toccare il suolo senza danni. L’operazione è riuscita ed il pilota ha riportato solo poche escoriazioni superficiali che sono state disinfettate dal personale del 118. I Carabinieri di Isola del Liri, intervenuti insieme ai Vigili del Fuoco su segnalazione dei cittadini che avevano notato il velivolo in difficoltà, avrebbero voluto trasportare il pilota al Pronto Soccorso dell’ospedale di Sora ma l’uomo si è rifiutato.

