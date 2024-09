Napoli ospita il gotha della chirurgia mini-invasiva in campo urologico

MeteoWeb

Dal 26 al 28 settembre, il Complesso Monumentale di Santa Maria la Nova di Napoli ospiterà “Benvenuti al SUD”, uno dei più importanti eventi nazionali nel campo della chirurgia urologica mini-invasiva. Il rendez-vous nasce dalla collaborazione dei reparti di urologia di Federico II di Napoli (diretto dal professor Ciro Imbimbo), Santa Maria della Grazie di Pozzuoli (diretto dal dottor Giovanni Di Lauro) e Azienda Ospedaliera Cardarelli (diretto dal dottor Paolo Fedelini) e prevederà una platea di esperti che potranno confrontarsi sulle nuove tecniche, mostrandone pro e contro e rendendo la chirurgia urologica sempre più sartoriale. Insomma, uno spazio pensato per la formazione dei giovani, centro R.A.I.N. dell’ospedale Cardarelli, con corsi di chirurgia robotica in vivo per 15 discenti.

Discussioni con ricadute concrete sulla salute dei pazienti, ma anche una tavola rotonda (ore 18.00) sul tema “Autonomia differenziata e Sanità… Quali prospettive per il nostro SSR?”. Animata dal Presidente della Giunta Regionale Vincenzo De Luca, Antonio Postiglione, Ettore Cinque, Antonio d’Amore, Giuseppe Longo e Mario Iervolino. A moderare ci sarà Patrizio Rispo. Ad alimentare il dibattito: Ciro Imbimbo, Paolo Fedelini e Giovanni Di Lauro.

