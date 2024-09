NASA, Boeing e della Guardia Costiera testimonieranno sull’implosione del sommergibile Titan

MeteoWeb

I rappresentanti della NASA, della Boeing Co. e della Guardia Costiera degli Stati Uniti sono nel programma delle testimonianze di fronte agli inquirenti giovedì nel processo sul sommergibile sperimentale Titan imploso nei fondali dell’oceano durante un’esplorazione del relitto del Titanic. Il co-fondatore di OceanGate Stockton Rush era tra le cinque persone morte quando il sommergibile implose nel giugno 2023. Il design del sommergibile Titan dell’azienda è stato oggetto di esame dopo il disastro. La Guardia Costiera ha aperto un’udienza pubblica all’inizio di questo mese, che fa parte di un’indagine di alto livello sulla causa dell’implosione.

Alcune delle testimonianze si sono concentrate sulla natura problematica dell’azienda. La testimonianza di giovedì è programmata per includere Justin Jackson della NASA; Mark Negley della Boeing Co.; John Winters del Coast Guard Sector Puget Sound; e il tenente comandante Jonathan Duffett dell’ufficio di conformità delle imbarcazioni commerciali della Guardia costiera. In precedenza durante l’udienza, l’ex direttore operativo di OceanGate David Lochridge ha affermato di essersi scontrato spesso con Rush e di ritenere che la società fosse impegnata solo a fare soldi. “L’idea alla base della società era fare soldi“, ha testimoniato Lochridge. “C’era ben poca scienza“.

Lochridge e altri testimoni precedenti hanno dipinto il quadro di una società che era impaziente di mettere in acqua la sua imbarcazione dal design non convenzionale. L’incidente ha scatenato un dibattito mondiale sul futuro dell’esplorazione sottomarina privata. L’udienza dovrebbe durare fino a venerdì e includere altri testimoni. Il co-fondatore della società ha detto al comitato della Guardia costiera lunedì che sperava che un aspetto positivo del disastro fosse che avrebbe ispirato un rinnovato interesse per l’esplorazione, comprese le acque più profonde degli oceani del mondo. L’imprenditore Guillermo Sohnlein, che ha contribuito a fondare OceanGate con Rush, ha infine lasciato l’azienda prima del disastro del Titan. “Questa non può essere la fine dell’esplorazione degli oceani profondi. Questa non può essere la fine dei sommergibili per immersioni profonde e non credo che lo sarà“, ha affermato Sohnlein.

I funzionari della Guardia costiera hanno osservato all’inizio dell’udienza che il sommergibile non era stato esaminato in modo indipendente, come è prassi standard. Questo e il design insolito del Titan lo hanno sottoposto a esame da parte della comunità di esplorazione sottomarina.

OceanGate, con sede nello stato di Washington, ha sospeso le sue operazioni dopo l’implosione. L’azienda non ha attualmente dipendenti a tempo pieno, ma è stata rappresentata da un avvocato durante l’udienza. Durante l’ultima immersione del sommergibile il 18 giugno 2023, l’equipaggio ha perso i contatti dopo uno scambio di messaggi sulla profondità e il peso del Titan durante la discesa. La nave di supporto Polar Prince ha quindi inviato ripetuti messaggi chiedendo se Titan potesse ancora vedere la nave sul suo display di bordo. Uno degli ultimi messaggi dell’equipaggio di Titan a Polar Prince prima che il sommergibile implodesse affermava “tutto bene qui“, secondo una ricostruzione visiva presentata in precedenza durante l’udienza.

Quando il sommergibile è stato segnalato in ritardo, i soccorritori hanno portato di corsa navi, aerei e altre attrezzature in un’area a circa 435 miglia (700 chilometri) a sud di St. John’s, Terranova. Il relitto del Titan è stato successivamente trovato sul fondale oceanico a circa 330 iarde (300 metri) dalla prua del Titanic, hanno affermato i funzionari della Guardia Costiera. Nessuno a bordo è sopravvissuto. OceanGate ha affermato di aver collaborato pienamente con la Guardia Costiera e le indagini dell’NTSB sin dal loro inizio. Titan aveva effettuato viaggi verso il sito del relitto del Titanic a partire dal 2021.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.