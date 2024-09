Naufragio Bayesian: anche i coniugi Bloomer morti per soffocamento

MeteoWeb

Oggi sono state eseguite le autopsie sui corpi di Jonathan Bloomer, Presidente della Morgan Stanley International, e della moglie Judit Elizabeth Bloomer, morti nel naufragio del veliero Bayesian il 19 agosto a Porticello (Palermo). Dagli esami non emerge alcuna lesione sui corpi dei due coniugi, quindi anche loro sono morti per soffocamento, come l’avvocato Chris Morvillo e la moglie Neda, su cui le autopsie sono state realizzate lunedì 2 settembre.

Domani, giovedì 5 settembre, verranno conferiti gli incarichi per le autopsie sui corpi del magnate inglese Mike Linch e della figlia 18enne Hannah.

