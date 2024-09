Nave Vespucci a Manila, prima visita nella capitale delle Filippine

MeteoWeb

La nave Amerigo Vespucci, storico veliero e Nave Scuola della Marina Militare italiana, è arrivata a Manila, nelle Filippine, per la prima volta, segnando la 23ª tappa del suo tour mondiale. Dopo aver lasciato Tokyo, ha percorso quasi 2.000 miglia in 15 giorni di navigazione. All’arrivo a Manila, l’equipaggio è stato accolto dall’Ambasciatore d’Italia, Davide Giglio, e dalle autorità locali della Marina Militare filippina.

Il veliero, che rappresenta le più antiche tradizioni navali italiane da oltre 90 anni, è uno dei simboli più riconoscibili del Paese. Il tour mondiale, voluto dal Ministro della Difesa Guido Crosetto, unisce l’attività formativa per gli allievi ufficiali alla promozione del Made in Italy, esaltando l’Italia nel contesto internazionale.

Partita da Genova il 1° luglio 2023, la nave è impegnata in un viaggio che durerà circa 2 anni, portando con sé un messaggio di cultura, innovazione e tradizione. Vespucci non solo rappresenta la Marina Militare, ma anche il prestigio dell’Italia stessa, valorizzando la sua eccellenza nel mondo in settori come la storia, la scienza e la tecnologia.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.