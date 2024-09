Neonata in pericolo di vita: trasporto sanitario urgente da Cagliari a Milano

MeteoWeb

Si è appena concluso un trasporto sanitario urgente effettuato dal velivolo Falcon 50 del 31° Stormo di Ciampino a favore di una neonata di soli 20 giorni di vita. La bimba, bisognosa di cure specifiche, è stata trasportata dal Policlinico Universitario Monserrato “Duilio Casula”- Monserrato (CA), dove era precedentemente ricoverata, all’Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) – Policlinico San Donato (MI). Il volo, definito in questo caso “IPV – Imminente Pericolo di Vita”, è stato attivato su richiesta della Prefettura di Cagliari alla Sala Situazione di Vertice del Comando Squadra Aerea, la sala operativa dell’Aeronautica Militare che ha tra i propri compiti anche quello di attivare e gestire i trasporti sanitari urgenti.

Questa ha immediatamente interessato il 31° Stormo di Ciampino, uno dei Reparti che svolge il servizio di prontezza operativa per tale genere di missioni. Il Falcon 50, partito da Ciampino in mattinata, si è diretto verso l’aeroporto di Cagliari Elmas dove ha subito imbarcato la piccola paziente, accompagnata e assistita in volo da un’equipe medica.

Dopo l’atterraggio presso l’Aeroporto di Milano Linate, avvenuto poco dopo le 12, l’ambulanza si è diretta all’Ospedale Policlinico San Donato per il successivo ricovero.

I Reparti di volo dell’Aeronautica Militare sono a disposizione della popolazione 24 ore al giorno, 365 giorni l’anno, con mezzi ed equipaggi in grado di assicurare il trasporto di pazienti, organi, equipe mediche e ambulanze, anche in condizioni meteorologiche complesse.

Sono centinaia ogni anno le ore di volo effettuate per questo genere di interventi, dagli aerei del 31° Stormo di Ciampino, del 14° Stormo di Pratica di Mare, della 46ª Brigata Aerea di Pisa e dagli elicotteri del 15° Stormo di Cervia.

