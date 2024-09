Nepal, boom di auto elettriche grazie all’energia idroelettrica ma gli ambientalisti protestano

MeteoWeb

Surendra Parajuli ha fatto il grande passo e non si è pentito. Come sempre più automobilisti nepalesi, questo tassista si è convertito alla propulsione elettrica, spinto dall’aumento della produzione di energia idroelettrica nel suo Paese. “Ho risparmiato un sacco di soldi”, dice entusiasta al volante del suo scintillante veicolo ‘made in China’. “Questo taxi elettrico può percorrere fino a 300 chilometri con luna ricarica e costa dieci volte meno di un pieno di benzina”, spiega. “E in più, fa bene all’ambiente!“.

Grazie all’energia prodotta dall’acqua che scorre lungo le pendici innevate dell’Himalaya, le vendite di auto elettriche hanno registrato un’impennata in Nepal, che di conseguenza ha ridotto la bolletta del petrolio e le emissioni di gas serra. Secondo le dogane locali, le importazioni di veicoli ‘verdi’ sono triplicate nel giro di un anno. Nell’anno fiscale conclusosi a luglio ne sono stati venduti più di 11.000, rispetto ai 4.050 dell’anno precedente. Quasi il 70% di essi è stato prodotto in Cina.

A riprova di questa mania, i veicoli elettrici sono stati protagonisti dell’edizione 2024 del Motor Show di Kathmandu. “Prima dipendevamo da altri Paesi per il petrolio. Ora possiamo guidare un’auto elettrica in modo indipendente”, osserva un potenziale acquirente, Yajya Raj Bhatt, tra i corridoi della fiera. Le autorità stimano che in Nepal circolino 40.000 veicoli elettrici. Una goccia nel mare rispetto a una flotta totale di 6,2 milioni di veicoli. Il primo autobus ‘pulito’ del Nepal è apparso sulle strade della capitale nel 1975. Vent’anni dopo, il governo ha ordinato la sostituzione dei tuk-tuk diesel con versioni ‘verdi’. Non abbastanza, tuttavia, per arrestare il preoccupante aumento delle emissioni di carbonio.

Lo scorso aprile, Kathmandu è stata per diversi giorni una delle città più inquinate del mondo. Per raggiungere l’obiettivo della neutralità di carbonio entro il 2045, le autorità hanno optato per l’energia idroelettrica. Il Nepal ha fatto molta strada. Fino al 2017, i suoi 30 milioni di abitanti erano regolarmente vittime del ‘load shedding’, a volte fino a 16 ore al giorno durante la stagione invernale secca.

Grazie a importanti investimenti, in particolare da parte di Cina e India, il Paese può ora vantarsi di essere un esportatore netto di elettricità, in particolare verso le vicine India e Bangladesh. La produzione è quadruplicata negli ultimi otto anni e il 95% della popolazione è collegato alla rete. Con una capacità di 3.200 megawatt, le autorità mirano a portarla a 30.000 megawatt entro il 2035. Il direttore della Nepal Electricity Authority, Kulman Ghising, afferma che il “boom” delle auto elettriche è un vantaggio per l’economia del Paese.

“Prima le nostre importazioni di petrolio aumentavano del 10-15% ogni anno. Ora si sono stabilizzate”, osserva, stimando che il Paese ha già risparmiato circa 200 milioni di euro. “Il potenziale dei veicoli elettrici è enorme”, insiste Ghising, ‘perché a differenza di India e Bangladesh, che dipendono dal carbone, l’elettricità del Nepal è totalmente verde’.

Ma gli ambientalisti sono allarmati dalla corsa sfrenata all’energia idroelettrica lanciata dalle autorità, che hanno appena dato il via libera alla costruzione di dighe in aree protette (foreste e riserve naturali). Queste infrastrutture sono minacciate anche dalla recrudescenza e dalla violenza delle inondazioni e delle frane causate dal riscaldamento globale. Infine, gli ambientalisti sottolineano che la strategia governativa per i veicoli completamente elettrici – che mira a raggiungere un parco auto “verde” del 90% entro il 2030 – non prevede ancora il riciclaggio, in particolare delle batterie. Secondo Greenpeace, tra il 2021 e il 2030 saranno smaltite in discarica 12,85 milioni di tonnellate di batterie, che contengono prodotti pericolosi che possono essere riciclati solo a prezzi proibitivi, in tutto il mondo. Nabin Bikash Maharjan, dell’associazione di riciclaggio Blue Waste to Value, lamenta che “il governo si sta occupando solo dei problemi immediati. È ora che diventi una priorità, altrimenti si creerà altro inquinamento”. “Il riciclo è ancora solo in fase di sperimentazione. Dobbiamo preoccuparci dei pericoli che questo sviluppo potrebbe creare”, riconosce anche Govinda Lamichhane, del Dipartimento dell’Ambiente.

