Neve sulle montagne del Trentino-Alto Adige, i fiocchi scenderanno anche a valle | FOTO

La neve è arrivata puntualmente sulle montagne dell’Alto Adige, in particolare lungo la cresta di confine. Nel corso della giornata, con il perdurare della perturbazione, il limite delle nevicate scenderà progressivamente da 2500 a 2000 metri, raggiungendo i 1600 metri nella parte orientale, come in alta Val Pusteria.

Domani il cielo sarà prevalentemente nuvoloso, con precipitazioni concentrate nel Nord, soprattutto nell’Alta Valle Aurina, dove il limite della neve si attesterà intorno ai 1500 metri. Nelle aree meridionali, invece, non sono previste precipitazioni, ma si registrerà un aumento dei venti settentrionali e temperature piuttosto basse. Anche sabato non si prevedono cambiamenti significativi: al Nord continueranno le precipitazioni, mentre al Sud il tempo sarà più clemente, con un clima fresco e ventoso. Domenica le condizioni miglioreranno ovunque, accompagnate da un lieve aumento delle temperature.

L’ondata di maltempo che sta investendo il Trentino, con crollo delle temperature, sta portando anche la prima neve in quota. Nevica sulla Marmolada, colpita anche da fortissime raffiche di vento, e in val di Fassa in particolare al lago di Fedaia e a Col dei Rossi. Fiocchi al passo dello Stelvio, sul Ciampaz e sulle Dolomiti di Brenta, in particolare nella ski area Grostè di Madonna di Campiglio. Non è da escludere che le precipitazioni possano interessare anche quote più basse.

