Nevicata storica in Sudafrica, paralizzata l’autostrada N3 Johannesburg-Durban | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Un’eccezionale nevicata sta colpendo in queste ore il cuore del Sudafrica. La neve cade copiosa al punto da paralizzare la principale autostrada del Paese, la N3 Route, che collega Johannesburg e Durban. Si tratta di un evento anomalo e fuori stagione, in quanto settembre in Sudafrica segna l’inizio della primavera. Durante questo periodo, infatti, il Paese comincia a svegliarsi dal torpore invernale, con temperature che aumentano gradualmente e la natura che rifiorisce.

Settembre, infatti, in Sudafrica è un mese di transizione, con temperature che diventano più miti rispetto all’inverno. Le giornate si allungano, e le temperature possono variare dai +15°C ai +25°C a seconda della regione. Questo rende storicamente il periodo piacevole per le attività all’aperto, ed è particolarmente indicato per visitare parchi naturali, fare safari o esplorare le città costiere. Settembre, infatti, è considerato uno dei mesi più adatti a visitare il Sudafrica.

La nevicata di oggi è un evento storico di proporzioni epocali per il Paese e per tutto il continente africano.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.