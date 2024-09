Non si apre la vela: morto base jumper 33enne nel Lecchese

MeteoWeb

Tragedia in provincia di Lecco: un base jumper di 33 anni è morto dopo essersi lanciato dalla parete Forcellino, ad Abbadia Lariana. L’incidente è avvenuto attorno alle 13. Dalle prime informazioni, l’uomo era con un gruppo di 4-5 persone, probabilmente amici, per effettuare il volo. La dinamica è al vaglio delle forze dell’ordine. Secondo quanto riferisce l’Areu, l’agenzia regionale emergenza urgenza, il giovane sarebbe precipitato a seguito del lancio, possibilmente per la mancata apertura corretta della vela. Il 33enne è stato rinvenuto senza vita nelle aree boschive sottostanti alla zona di lancio. Sul posto sono intervenuti l’elisoccorso, il Soccorso Alpino, i Vigili del Fuoco e i Carabinieri.

