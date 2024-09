Non solo C2023 A3 Tsuchinshan-Atlas: gli astronomi col fiato sospeso per un’altra Cometa, “potrebbe essere memorabile”

MeteoWeb

Mentre cresce l’attenzione degli astronomi di tutto il mondo per la cometa C2023 A3 Tsuchinshan-Atlas, gli esperti stanno monitorando una nuova cometa scoperta solo pochi giorni fa, molto vicina al Sole. È così nuova che non ha ancora un nome: è stata provvisoriamente denominata “A11bP7I” e sembra essere relativamente grande, tanto da essere destinata a diventare un oggetto luminoso visibile a occhio nudo a fine ottobre, seppur ancora soltanto in modo ipotetico.

Dennis Möller, Michael Jäger e Gerald Rhemann hanno fotografato la nuova scoperta ieri sera in Namibia. “Siamo qui in Namibia per osservare la cometa Tsuchinshan-ATLAS“, dice Jäger. “La nuova cometa che sfiora il sole è stata scoperta non lontano, quindi abbiamo dato un’occhiata. È già di magnitudine 11 con una chioma verde di 2′ e una coda corta“:

L’orbita e la luminosità di A11bP7I ricordano agli esperti la cometa Lovejoy (C/2011 W3) , una cometa che ha attraversato l’atmosfera solare nel dicembre 2011. La cometa Lovejoy è emersa intatta dall’incontro ravvicinato e ha offerto uno spettacolo spettacolare agli astronomi amatoriali durante le vacanze di Natale di quell’anno.

Come Lovejoy (nella foto sotto), la nuova cometa è un membro della famiglia Kreutz. Le comete Kreutz che radono il Sole, sono frammenti della rottura di una cometa gigante avvenuto circa 1000 anni fa. Ogni giorno, diversi frammenti passano vicino al sole e si disintegrano; in effetti, i coronografi SOHO ne hanno scoperti migliaia. Di norma, sono molto piccoli, ma A11bP7I potrebbe essere un’eccezione: un grosso frammento che sopravvive al calore e diventa visibile a occhio nudo.

Gli esperti hanno anche notato una somiglianza tra le orbite di A11bP7I e della Grande Cometa Ikeya–Seki (C/1965 S1). Nel 1965, Ikeya–Seki divenne così luminosa quando passò vicino al Sole che era visibile in pieno giorno a magnitudine -10. Gli osservatori giapponesi la videro notoriamente a mezzogiorno.

L’esperto di comete che sfiorano il Sole Karl Battams del Naval Research Lab lancia un messaggio di cautela: “Sebbene io speri con tutto il cuore in una Ikeya-Seki 2.0, potrebbe trattarsi di un frammento di Kreutz più piccolo che è semplicemente eruttato un po’ prima del previsto, facendoci pensare che sia più grande e più luminoso di quanto non sia in realtà. I confronti con Ikeya-Seki dovrebbero essere trattati con estrema cautela, ma qualcosa di simile alla cometa Lovejoy non è certamente da escludere”

Nel frattempo, la cometa C2023 A3 Tsuchinshan-Atlas è già molto luminosa. Eduardo Schaberger Poupeau ha pubblicato questo selfie davvero spettacolare, scattato all’alba di ieri, 29 settembre da Rafaela, Argentina:

“Non ho resistito a catturare l’attimo“, dice Poupeau. “Condividere l’inquadratura con una cometa mi ha fatto sentire parte di qualcosa di molto più grande, fugace e magnifico allo stesso tempo“. Ora visibile nel cielo del primo mattino, la cometa Tsuchinshan-ATLAS sta per passare tra la Terra e il Sole, passando dalle mattine di settembre alle sere di ottobre. Il momento in cui sarà più vicina alla Terra sarà: 12 ottobre. A quel punto potrebbe essere una splendida cometa visibile a occhio nudo, luminosa come una stella di prima magnitudine al tramonto, anche se non sono ancora noti i dettagli su magnitudine esatta.

