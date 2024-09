La Norvegia avvia il primo servizio di cattura diretta di CO₂ dall’Oceano

MeteoWeb

Oggi la Norvegia compie un passo decisivo verso il lancio del “primo servizio commerciale di trasporto e stoccaggio di CO₂ al mondo“, inaugurando un terminal che fungerà da accesso a un ampio ‘cimitero’ sottomarino di anidride carbonica. L’idea alla base del progetto è quella di seppellire, a pagamento, la CO₂ catturata dalle emissioni delle fabbriche europee nel fondo dell’oceano, contribuendo così a ridurre le emissioni atmosferiche dannose per il clima.

Nel comune insulare di Øygarden, è stato completato un elemento cruciale di questo ambizioso piano: il terminal terrestre, situato lungo le coste del Mare del Nord, attrezzato con nuovi e grandi serbatoi. Qui, la CO₂, precedentemente liquefatta, verrà trasportata via mare per essere iniettata in una falda salina a 2.600 metri sotto il fondale marino tramite una lunga tubazione.

La cattura di CO₂ dall’Oceano

Sostenuto dai colossi petroliferi Equinor, Shell e TotalEnergies, il progetto Northern Lights è previsto per il seppellimento delle prime tonnellate di CO₂ entro il 2025. La capacità iniziale di stoccaggio annuale sarà di 1,5 milioni di tonnellate, con l’intenzione di aumentarla a 5 milioni se la domanda lo giustificherà. “Il nostro obiettivo principale è dimostrare che la catena di cattura e stoccaggio del carbonio (CCS) è fattibile”, ha affermato il direttore di Northern Lights, Tim Heijn. “Ciò può avere un impatto reale sul bilancio della CO₂ e contribuire al raggiungimento degli obiettivi climatici”, ha aggiunto.

La soluzione CCS, sebbene complessa e costosa, riceve il supporto del Gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici (IPCC), in particolare per mitigare l’impronta delle industrie difficili da decarbonizzare, come quelle del cemento e dell’acciaio. Secondo l’Agenzia internazionale per l’energia, la capacità totale di cattura della CO₂ a livello globale ammonta attualmente a solo 50,5 milioni di tonnellate, ovvero lo 0,1% delle emissioni annuali globali. Per limitare il riscaldamento globale a 1,5°C rispetto all’era preindustriale, si stima che la CCS debba prevenire almeno 1 miliardo di tonnellate di emissioni di CO₂ all’anno entro il 2030.

Tuttavia, lo sviluppo di questa tecnologia ancora embrionale è ostacolato dai costi elevati rispetto, ad esempio, all’acquisto di quote di emissione di CO₂. “Il sostegno pubblico è stato e rimarrà fondamentale per aiutare questi progetti innovativi ad andare avanti, soprattutto considerando che i costi della CCS rimangono superiori ai costi delle emissioni di CO₂ in Europa”, ha commentato Daniela Peta, responsabile delle pubbliche relazioni presso il think tank Global CCS Institute. In particolare, per il progetto Northern Lights, lo Stato norvegese ha coperto l’80% dei costi, la cui entità rimane riservata.

Il Mare del Nord

Con i suoi giacimenti di idrocarburi esauriti, che potrebbero fungere da siti di stoccaggio, e la vasta rete di gasdotti, il Mare del Nord si presenta come una regione ideale per seppellire la CO₂. Northern Lights fa parte di un progetto più ampio noto come ‘Longship’ – un riferimento alle navi vichinghe – con un costo complessivo stimato di 30 miliardi di corone (2,6 miliardi di euro), di cui 20 miliardi a carico dello Stato.

Inizialmente, si prevedeva anche l’installazione di impianti di cattura della CO₂ in due siti in Norvegia. Se il cementificio Heidelberg Materials di Brevik dovrà iniziare a trasportare la sua CO₂ l’anno prossimo, i costi aggiuntivi hanno costretto a rivedere i piani per l’impianto di trattamento dei rifiuti di Hafslund Celsio a Oslo. Oltre ai partner iniziali, Northern Lights ha già stipulato accordi commerciali con il produttore di fertilizzanti Yara e il gruppo energetico Ørsted, per seppellire la CO₂ proveniente da un impianto di ammoniaca nei Paesi Bassi e da due centrali elettriche a biomassa in Danimarca.

Tuttavia, alcuni difensori dell’ambiente esprimono preoccupazione, temendo che tale tecnologia possa essere utilizzata come scusa per prolungare l’uso dei combustibili fossili, distogliendo investimenti vitali dalle energie rinnovabili e aumentando il rischio di fuoriuscite. “Northern Lights è un greenwashing”, ha denunciato il capo di Greenpeace Norvegia, Frode Pleym, sottolineando che il progetto è stato portato avanti dalle compagnie petrolifere. “Il loro obiettivo è poter continuare a pompare petrolio e gas. CCS, elettrificazione delle piattaforme e misure simili vengono utilizzate cinicamente dall’industria petrolifera per evitare di fare qualcosa con le loro enormi trasmissioni”.

