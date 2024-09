Notte dei ricercatori: il 27 settembre in Piazza Duomo a Milano

MeteoWeb

C’è il test, elettronico o cartaceo, “Che tipo di cellula immunitaria sei?” O il gioco da tavolo che trasforma le piccole grandi scelte della vita quotidiana in un percorso a ostacoli verso la salute cardiometabolica. Sono alcune delle attività pensate dall’IRCCS MultiMedica per raccontare a comuni cittadini e profani i suoi ultimi filoni di ricerca scientifica. Teatro dell’iniziativa Piazza Duomo a Milano, nell’ambito del progetto Co.Science – Meet Research To Connect Science And Society, promosso e coordinato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), in occasione della Notte Europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori 2024, il prossimo 27 settembre. Due gli appuntamenti con i ricercatori dell’IRCCS milanese presente con il suo stand nel cuore di Milano, che sarà “invaso” da laboratori interattivi, esperimenti, dimostrazioni scientifiche e molto altro. Entrambi gli eventi saranno gratuiti e liberamente accessibili senza necessità di registrazione.

Si parte alle 16.00 in Via Marconi, con la dottoressa Gaia Spinetti e la professoressa Caterina Conte che spiegheranno i meccanismi biologici alla base dell’obesità e delle sue complicanze. Con microscopi e poster informativi, sarà possibile conoscere da vicino le ultime novità sulla ricerca di nuovi biomarcatori in grado di identificare precocemente le persone più a rischio. E grazie a un divertente gioco dell’oca healthy, i visitatori potranno mettersi alla prova per capire se le loro scelte alimentari e il proprio stile di vita consentiranno loro di “vincere” un buono stato di salute cardiometabolica. Promuovendo una comprensione più empatica e scientifica dell’obesità, questa attività aspira, inoltre, a contrastare lo stigma esistente nei confronti di questa condizione.

E si prosegue alle 19.00 con il dottor Antonino Bruno che condurrà il pubblico attraverso uno spy game alla scoperta del sistema immunitario e di come le sue cellule, che hanno la funzione primaria di proteggerci, possano passare dalla parte del nemico, facendosi “corrompere” da diverse patologie, tra cui quelle cardiovascolari, quelle autoimmuni e i tumori. Poster esplicativi illustreranno l’identikit di macrofagi, neutrofili e cellule NK, spiegando chi sono, da dove vengono, che cosa fanno. Il dottor Bruno svelerà, inoltre, le strategie messe in atto dai “corruttori” del sistema immunitario per riprogrammarlo a proprio vantaggio. Grazie ai progressi della ricerca, però, è possibile convincere il sistema immunitario a tornare dalla nostra parte. Bruno spiegherà come, con diversi farmaci e molecole, si possano ri-educare queste cellule affinché portino a termine il loro lavoro: eliminare i patogeni, riparare tessuti e organi danneggiati, sopprimere le cellule tumorali.

In linea con l’attenzione e le risorse che dedica all’attività di ricerca – nel 2023 ha pubblicato circa 200 lavori scientifici e condotto 72 trial con oltre 3.500 pazienti reclutati e in follow up, impiegando più di 200 ricercatori – l’IRCCS MultiMedica ha sposato la mission di Co.Science, che intende promuovere il dialogo tra singoli individui, ricercatrici e ricercatori e i diversi attori della società, in particolare studentesse e studenti, per alimentare la passione del pubblico verso la scienza.

Quest’anno MultiMedica ha ottenuto importanti finanziamenti dal PNRR per sei progetti di ricerca multicentrici e un totale di 5,6 milioni di euro. Tre di questi progetti saranno coordinati in modo diretto e si concentreranno su tematiche cliniche di grande rilevanza ed interesse scientifico, sia nell’ambito delle malattie croniche non trasmissibili ad alto impatto sui sistemi sanitari e socioassistenziali, quali malattie cardiovascolari, sepsi e disfunzioni vascolari endoteliali, diabete e patologie neurodegenerative sia nel campo dei tumori rari.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.