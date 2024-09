Notte Europea dei Ricercatori, alla scoperta del polo di ricerca del Bambin Gesù

MeteoWeb

Porte aperte al Bambino Gesù per introdurre grandi e piccoli alle meraviglie della scienza attraverso esperimenti, visite guidate nei laboratori e incontri con i ricercatori. L’Ospedale aderisce all’edizione 2024 di LEAF – il progetto coordinato dall’Associazione Frascati Scienza che porta la scienza nelle piazze di tutta Italia – proponendo ai bambini, ai ragazzi e alle famiglie tante attività per apprendere i segreti della ricerca scientifica in modo semplice, stimolante e interattivo.

Le iniziative del Bambin Gesù

Venerdì 27 settembre 2024, in occasione della 19ª edizione della Notte Europea dei Ricercatori e delle Ricercatrici, evento culmine della Settimana della Scienza (21-28 settembre), dalle ore 18:00 alle 23:00, l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù aprirà al pubblico le porte dei laboratori di ricerca di Roma San Paolo offrendo a famiglie, bambini e adolescenti l’opportunità di potersi avvicinare al mondo della ricerca scientifica.

Sarà una serata ricca di attività interattive, a cominciare da “La Scienza che cura” – Dialoghi con i ricercatori, un’opportunità per ascoltare direttamente dai ricercatori e dalle ricercatrici le ultime novità sulle scoperte in campo pediatrico. I talk saranno interattivi, della durata di 30 minuti ciascuno, con al termine sessioni di domande da parte dei partecipanti per soddisfare le proprie curiosità.

Nel corso della serata si alterneranno poi esperimenti, dimostrazioni pratiche e tour guidati nei laboratori. Iscrivendosi, ad esempio, all’iniziativa “Alla scoperta del micromondo” i visitatori potranno partecipare a esperimenti pratici osservando da vicino la magia della scienza attraverso il microscopio. I ricercatori guideranno piccoli gruppi in attività come l’osservazione di cellule vive, l’analisi di campioni, la visualizzazione di microrganismi in azione. Un’esperienza scientifica accessibile e divertente.

Con “Dentro la Scienza” – Tour guidato nei laboratori, sarà invece possibile compiere un viaggio nei luoghi dove nasce e si sviluppa la ricerca scientifica. Le visite guidate dai ricercatori permetteranno di esplorare le tecnologie più all’avanguardia utilizzate nella ricerca. Durante il tour i partecipanti potranno osservare le strumentazioni avanzate e scoprire come vengono condotti studi cruciali per la diagnosi e lo sviluppo di nuove terapie. I visitatori potranno anche conoscere le diverse fasi del processo di ricerca, dall’idea iniziale agli esperimenti pratici fino alla pubblicazione dei risultati.

«È con grande piacere che anche quest’anno l’ospedale apre le porte dei laboratori di ricerca per condividere il sapere scientifico con bambini, ragazzi e famiglie» sottolinea il prof. Andrea Onetti Muda, Direttore scientifico del Bambino Gesù. «Un’occasione per stimolare e rispondere alla curiosità di chi, magari, potrà essere il ricercatore di domani ricordando questa esperienza sul campo. Osservando da vicino dove nascono e si sviluppano le piccole e grandi conquiste della medicina, alimentando il dialogo con le giovani generazioni, l’arricchimento diventa reciproco».

Come partecipare

Quest’anno le iscrizioni alle varie attività proposte dall’Ospedale sono gestite direttamente da Frascati Scienza tramite il sito web ufficiale. Il programma dettagliato delle iniziative, gli orari e tutte le informazioni per prenotarsi e partecipare sono disponibili a questo link: https://www.frascatiscienza.it/fsapp/visualizza-eventi-tutti/22?c=-1&t=-1&p=3

La settimana della scienza e la Notte Europea dei ricercatori

La Settimana della Scienza e la Notte Europea dei ricercatori e delle ricercatrici sono promosse dalla Commissione Europea in tutti Paesi dell’Unione con varie iniziative. L’Italia partecipa con diversi progetti, tra cui LEAF – heaL thE plAnet’s Future, prendiamoci cura del futuro del pianeta, coordinato da Frascati Scienza.

LEAF porta le STEAM – Science, Technology, Engineering, Art e Mathematics – nelle piazze di tutta Italia con l’obiettivo di promuovere l’incontro tra ricercatori e cittadini, specie i più giovani, per mostrare l’impatto del lavoro di ricerca sulla vita quotidiana e favorire lo scambio reciproco. A questo progetto di diffusione della cultura scientifica – finanziato dal programma HORIZON-MSCA-2023-Citizens-01 dell’Unione Europea – aderiscono circa 40 enti e istituzioni impegnate nelle diverse branche del sapere scientifico, tra cui l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

