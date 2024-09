Notte Europea dei Ricercatori: tornano gli appuntamenti dell’INGV alla scoperta del pianeta Terra

MeteoWeb

Torna il prossimo venerdì 27 settembre la Notte Europea dei Ricercatori, l’iniziativa promossa dalla Commissione Europea per avvicinare il grande pubblico all’affascinante mondo della ricerca scientifica e stimolare il coinvolgimento di grandi e piccini con laboratori interattivi, giochi, visite guidate, seminari, exhibit e avvincenti conferenze.

Per l’occasione, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) offrirà un programma ricco di appuntamenti su tutto il territorio nazionale.

Grazie ai Progetti Europei SCIENZA INSIEME-NET, SHARPER, SOCIETY, BRIGHT e STREETS verranno infatti illustrate tutte le meraviglie che le Scienze della Terra possono offrire, per un incredibile viaggio alla scoperta del nostro Pianeta.

Di seguito il calendario dei GeoEventi INGV suddiviso per Regione, da Nord a Sud.

EMILIA ROMAGNA

27 settembre | Bologna | Area della Ricerca del CNR – Via Piero Gobetti 101

dalle 18:00 | SOCIETY reAGIAMO

Exhibit >> UN PIANETA IN MOVIMENTO

Il nostro pianeta non sta mai fermo. Le zolle tettoniche si muovono continuamente, creando oceani e montagne, causando terremoti ed eruzioni vulcaniche. Ma come succede? Vieni a vederlo con i tuoi occhi.

Clicca qui per maggiori informazioni

Exhibit >> COME OSSERVIAMO IL NOSTRO PIANETA?

Che informazioni raccogliamo per capire meglio il pianeta su cui viviamo? Cosa osservano i satelliti che orbitano intorno alla Terra? Come usiamo una telecamera termica? Come misuriamo i gas emessi dal pianeta? Venite a scoprire come gli strumenti ci permettono l’osservazione e il miglioramento delle conoscenze.

Clicca qui per maggiori informazioni

Exhibit >> L’ONDA TRAVOLGENTE

Come avvengono i maremoti? Vieni a scoprirlo con noi.

Clicca qui per maggiori informazioni

27 settembre | Ferrara | Piazza Castello

dalle 18:00 | SOCIETY reAGIAMO

Exhibit >> UN VIVACE PIANETA

Come si registrano i terremoti e che differenza c’è con una bomba? Potrete scoprire come si generano i terremoti, vedere come li registriamo attraverso una stazione sismica e come monitoriamo la microsismicità. Vi faremo vedere i registri sismici dell’esplosione (controllata) di un ordigno bellico da poco fatto brillare. E che suono emette un vulcano? Abbiamo reso udibile la voce di Stromboli. Venite a scoprire quanto il pianeta su cui viviamo non stia mai fermo.

Clicca qui per maggiori informazioni

LIGURIA

27 settembre | La Spezia | PIN – Via Armando Diaz 2

dalle 20:30 | SCIENZA INSIEME NET

Incontro con gli esperti >> UN SORSO DI SCIENZA

Serata dedicata alla ricerca e alle scienze del mare. A introdurre la serata (alle 19:30) sarà la rock band DIS MENT, formata da giovani studenti del Liceo Pacinotti (SP) che alle 20:30 lasceranno la scena a dieci tra ricercatori e ricercatrici di INGV, CNR, ENEA e NATO STO-CMRE che offriranno un drink analcolico e risponderanno alle domande del pubblico su 8 argomenti principali: ambienti marini di pregio, fenomeni meteomarini nel Mar Ligure, intelligenza artificiale, ostrica piatta alla Spezia, suoni naturali e artificiali nell’oceano, plastica in mare e vulcani sottomarini.

L’iniziativa, organizzata da INGV sede di Lerici e La Nave di Carta aps ha il patrocinio del Comune della Spezia e la collaborazione dell’Assessorato alla Ricerca e dell’Associazione e-Conscience. Per info e prenotazioni: segreteria@navedicarta.it

Clicca qui per maggiori informazioni

TOSCANA

25 settembre | Firenze | Palazzo Strozzi Sacrati – Sala Pegaso

dalle 10:00 | BRIGHT-NIGHT

Focus >> BRIGHT WOMEN: RICERCA PER IL BEN-ESSERE GLOBALE

Quest’anno, “Bright: La Notte delle Ricercatrici e dei Ricercatori in Toscana” si concentra su “BRIGHT Women”, dedicato alla ricerca sul benessere e l’emancipazione delle donne con la collaborazione delle Commissione Regionale Pari Opportunità della Toscana. L’evento si svolgerà nella Sala Pegaso del Palazzo Strozzi Sacrati a Firenze, nell’ambito del progetto speciale “La Toscana delle Donne”, e coinvolgerà tutta la Toscana, rispondendo all’aumento dei femminicidi e alle sfide globali per la condizione femminile. Tra gli interventi previsti, Claudia D’Oriano (ricercatrice INGV) parlerà di Donne nelle Geoscienze. Seguirà tavola rotonda aperta al pubblico con diversi relatori tra cui (in rappresentanza di INGV) Tomaso Esposti Ongaro, Direttore della Sezione INGV di Pisa.

Clicca qui per maggiori informazioni

27 settembre | Pisa | Sede INGV – Via Cesare Battisti, 53

dalle 8:30 | BRIGHT-NIGHT

Percorso per gli studenti >> TERRA INQUIETA

La Sezione di Pisa dell’INGV accoglierà nella propria sede le classi delle scuole secondarie per un percorso multidisciplinare tra terremoti e vulcani.

Clicca qui per maggiori informazioni

27 settembre | Pisa | Piazza Santa Caterina

dalle 16:30 | BRIGHT-NIGHT

Esperimenti e dimostrazioni >> GEOSCIENZE PER IL PIANETA: VULCANI E TERREMOTI

I ricercatori e le ricercatrici dell’INGV di Pisa proporranno esperimenti per illustrare una parte dell’attività di ricerca svolta dall’INGV. Dalle dinamiche di risalita del magma alla propagazione degli tsunami fino alla generazione dei terremoti, i visitatori avranno l’opportunità di toccare con mano l’attività di ricerca e di condurre essi stessi esperimenti. Lo stand presenterà al contempo le attività di ricerca e di servizio alla società dell’INGV, che compie quest’anno 25 anni.

Durante l’evento, brevi dirette Instagram inaugureranno il nuovo canale di INGVterremoti che racconterà il mondo dei terremoti e maremoti attraverso format innovativi dedicati alle nuove generazioni.

Clicca qui per maggiori informazioni

27 settembre | Pisa | Piazza Santa Caterina

dalle 16:30 | BRIGHT-NIGHT

Laboratorio >> CANTI SOMMERSI

Le attività avranno come tema la conservazione dell’ambiente marino e dei suoi abitanti con un focus sugli adattamenti dei mammiferi acquatici ed in particolare cetacei. Un’attività multisensoriale porterà alla scoperta di questi animali attraverso tatto e udito; una serie di giochi incentrati sull’inquinamento da plastica ed un pannello informativo multisensoriale sull’inquinamento da luce artificiale notturna e rumore affronteranno temi di frontiera relativi all’impatto delle attività antropiche sugli ambienti acquatici. Le attività sono realizzate dal Museo di Storia Naturale dell’Università di Pisa e ideate in collaborazione con l’INGV di Portovenere (SP), l’ISMAR-CNR (SP) e con il Dipartimento di Biologia (UniPi) e la Stazione Zoologica A. Dohrn – progetto AquaPLAN.

Clicca qui per maggiori informazioni

27 settembre | Pisa | Piazza Santa Caterina

dalle 17:00 | BRIGHT-NIGHT

Talk >> GEOSCIENZE PER IL PIANETA: 25 ANNI DI INGV

In occasione del 25° anniversario della sua fondazione, in questo seminario verranno illustrati i principali traguardi scientifici e le attività di servizio alla società dell’INGV, attraverso il racconto “sul campo” dei ricercatori e delle ricercatrici. Seminario a cura di Tomaso Esposti Ongaro, Direttore della Sezione INGV di Pisa.

Clicca qui per maggiori informazioni

27 settembre | Pisa | Piazza Santa Caterina

dalle 16:30 | BRIGHT-NIGHT

Attività per bambini >> CANTI SOMMERSI

Le attività avranno come tema la conservazione dell’ambiente marino e dei suoi abitanti con un focus sugli adattamenti dei mammiferi acquatici ed in particolare dei cetacei. Un’attività multisensoriale porterà alla scoperta di questi animali attraverso tatto e udito; una serie di giochi incentrati sull’inquinamento da plastica ed un pannello informativo multisensoriale sull’inquinamento da luce artificiale notturna e rumore affronteranno temi di frontiera relativi all’impatto delle attività antropiche sugli ambienti acquatici.

Le attività sono realizzate dal Museo di Storia Naturale dell’Università di Pisa e ideate in collaborazione con l’INGV di Lerici (SP), l’ISMAR-CNR (SP) e con il Dipartimento di Biologia (UniPI) e la Stazione Zoologica A. Dohrn – progetto AquaPLAN.

MARCHE

27 settembre | Ancona | Piazza Roma

dalle 17:00 | SHARPER

Dimostrazioni e giochi >> RISCHIO (SISMICO) MA NON TROPPO

Il personale descriverà i terremoti e i fenomeni connessi, i loro principi ed il loro monitoraggio. Il pubblico potrà discutere con i ricercatori della sismicità del territorio, storica e recente. Verrà proposta una dimostrazione del funzionamento di una stazione sismica e la descrizione del segnale registrato in tempo reale. Inoltre sarà mostrato un modello che permetterà di illustrare i rischi che si corrono all’interno delle proprie abitazioni in caso di evento sismico e di riflettere sui comportamenti da tenere indagando il livello di percezione nella consapevolezza del rischio sismico.

Clicca qui per maggiori informazioni

LAZIO

27 settembre | Roma | Città dell’Altra Economia – Largo Dino Frisullo

dalle 18:30 | SCIENZA INSIEME NET

Laboratorio >> VULCANI DI CARTA

Un’attività esperienziale creata nell’ambito del Laboratorio di didattica e divulgazione scientifica dell’INGV, nata per accompagnare i bambini della scuola dell’infanzia alla scoperta delle meraviglie dei vulcani e dei pericoli connessi.

Attività su prenotazione: stefania.amici@ingv.it

Clicca qui per maggiori informazioni

27 settembre | Rocca di Papa | Museo di Geoscienze

dalle 18:00 | SCIENZA INSIEME NET

Esperimenti e stand >> MOSTRA FOTOGRAFICA AMBER ART

Un’esposizione di fotografie di insetti intrappolati nell’ambra milioni di anni fa. Le immagini sono state ottenute grazie a tecniche fotografiche molto avanzate in termini di ingrandimento, illuminazione e messa a fuoco. Durante l’esposizione saranno proiettati video contestuali in loop, i visitatori potranno vivere esperienze sensoriali sonore con i rumori naturali delle foreste.

Per info e prenotazione: museoroccadipapa@ingv.it

Laboratorio >> IL PIANETA DELLE FAVOLE

I ricercatori racconteranno ai visitatori più piccoli fantastiche favole sui misteri che avvolgono i fenomeni naturali del nostro Pianeta come i vulcani.

Per info e prenotazione: museoroccadipapa@ingv.it

Esperimenti e stand >> VISITA GUIDATA DEL PERCORSO MUSEALE

Esploriamo l’interno della Terra per apprendere quello che conosciamo anche ripercorrendo l’affascinante percorso scientifico alla base di queste conoscenze; comprendere quali sono le dinamiche interne della Terra e i meccanismi che determinano il verificarsi di terremoti ed eruzioni vulcaniche e come questi fenomeni siano costantemente studiati e monitorati è fondamentale per essere preparati. La serata si chiuderà sul terrazzo del Museo con l’osservazione del cielo.

Per info e prenotazione: museoroccadipapa@ingv.it

Clicca qui per maggiori informazioni

27-28 settembre | Roma | Città dell’Altra Economia – Largo Dino Frisullo

dalle 18:30 | SCIENZA INSIEME NET

Spettacolo >> INSIDE MARIE

Marie Curie o Maria Sklodowka? Due cognomi, due premi Nobel, due nazionalità: ma chi era davvero la scienziata che scoprì le radiazioni? Una narrazione che ripercorrerà le tappe fondamentali di una ricercatrice che ha contribuito a cambiare il corso della scienza nel mondo. Dalla ragazza determinata che lasciò la Polonia e partì per Parigi con l’obiettivo di seguire la sua vocazione per la ricerca, fino all’incredibile donna che vinse due Nobel. Ripercorrono la straordinaria vicenda scientifica e umana di Maria Sklodowska Curie: Alice Milani, fumettista che ne ha raccontato la biografia nella graphic novel “Marie Curie”, Edwige Pezzulli, astrofisica INAF, autrice del libro “Oltre Marie”, Giuliana D’Addezio, ricercatrice INGV e Neva Besker, ricercatrice Cineca, autrici di uno studio su come i più piccoli vedono i ruoli di genere nella scienza.

Clicca qui per maggiori informazioni

27-28 settembre | Roma | Città dell’Altra Economia – Largo Dino Frisullo

dalle 18:30 | SCIENZA INSIEME NET

Talk >> SPEED DATE SCIENTIFICO

Le ricercatrici e i ricercatori di NET Village saranno a tua disposizione per rispondere alle domande e, attraverso racconti e approfondimenti, trasmetterti la loro grande passione per la scienza! Per l’INGV parteciperanno sul tema Ambiente la Dott.ssa Lucilla Alfonsi, per il tema Terremoti la Dott.ssa Elena Spagnuolo, per il tema Vulcani il Dott. Massimo Ranaldi.

Clicca qui per maggiori informazioni

8 settembre | Roma | Città dell’Altra Economia – Largo Dino Frisullo

dalle 18:30 | SCIENZA INSIEME NET

Spettacolo >> WOW! SULL’ONDA DELLA SCIENZA

Benvenuti nell’entusiasmante mondo delle onde! In questo spettacolo scientifico viaggeremo insieme tra le onde nella fisica, nella chimica e nella geologia per esplorare le loro caratteristiche. Onde del mare, onde sismiche, luce e suono saranno i protagonisti di tanti esperimenti e giochi scientifici interattivi che vi stupiranno.

Venite a esplorare la magia delle onde e a svelare i segreti che ci rivelano su come funziona il nostro mondo!

Per l’INGV parteciperà la ricercatrice Maria Grazia Ciaccio.

Clicca qui per maggiori informazioni

27 settembre | Roma | Città dell’Altra Economia – Largo Dino Frisullo

dalle 18:30 | SCIENZA INSIEME NET

Laboratorio >> VULCANI DI CARTA

Un’attività esperienziale creata nell’ambito del Laboratorio di didattica e divulgazione scientifica dell’INGV, nata per accompagnare i bambini della scuola dell’infanzia alla scoperta delle meraviglie dei vulcani e dei pericoli connessi.

Attività su prenotazione: stefania.amici@ingv.it

Clicca qui per maggiori informazioni

27 – 28 settembre | Roma | Città dell’Altra Economia – Largo Dino Frisullo

dalle 18:30 | SCIENZA INSIEME NET

Laboratorio >> VULCANI ESPLOSIVI

Una fantastica avventura alla scoperta dei vulcani. Un laboratorio vulcanico per scoprire i segreti delle Montagne di Fuoco, capire quali sono i meccanismi e le dinamiche che sono all’origine di questi spettacolari fenomeni, come crescono e si evolvono, come avvengono le eruzioni e con quali caratteristiche.

Attività su prenotazione: giuliana.daddezio@ingv.it

Clicca qui per maggiori informazioni

27 – 28 settembre | Roma | Città dell’Altra Economia – Largo Dino Frisullo

dalle 18:30 | SCIENZA INSIEME NET

Gioco >> ESCAPE VOLCANO

Escape Volcano punta a trasmettere nozioni di base sui vulcani e sui suoi tipi di eruzioni. Partendo dalla camera magmatica, segui il percorso che si snoda in 10 piccole camere, attraverso il condotto fino al cratere. Cerca di raggiungere l’uscita, prima dell’eruzione del vulcano, superando tutte le prove che ti si presenteranno. Giocando scoprirai tutto sui vulcani e sui vari tipi di eruzioni.

Attività su prenotazione: giuliana.daddezio@ingv.it

Clicca qui per maggiori informazioni

27 – 28 settembre | Roma | Città dell’Altra Economia – Largo Dino Frisullo

dalle 18:30 | SCIENZA INSIEME NET

Gioco >> E ADESSO COSA FACCIO

In caso di terremoto, in caso di maremoto… un gioco a squadre per capire e conoscere il comportamento da adottare in caso di terremoto o di maremoto. La prevenzione e la preparazione alle emergenze sismiche, passa anche attraverso l’apprendimento “permanente” di ciascun aspetto specifico del rischio sismico e dei comportamenti da adottare in caso di evento sismico, insieme alla pianificazione se si vive in zona ad alta pericolosità sismica.

Attività su prenotazione: giuliana.daddezio@ingv.it

Clicca qui per maggiori informazioni

28 settembre | Roma | Città dell’Altra Economia – Largo Dino Frisullo

dalle 18:30 | SCIENZA INSIEME NET

Gioco >> MEANING

Un gioco di carte per esplorare le diverse tematiche legate al cambiamento climatico, come il riscaldamento globale, i fenomeni estremi, l’innalzamento del livello del mare, lo scioglimento dei ghiacciai, la siccità e le cause come l’industrializzazione, l’inquinamento atmosferico e gli allevamenti intensivi.

Attività su prenotazione: maria.dinezza@ingv.it

Clicca qui per maggiori informazioni

28 settembre | Roma| Città dell’Altra Economia – Largo Dino Frisullo

dalle 18:30 | SCIENZA INSIEME NET

Laboratorio >> TT TERREMOTI & TSUNAMI

Se ti trovi in spiaggia e si verifica un terremoto di forte intensità, sai come reagire? E se il mare si ritira improvvisamente? Non preoccuparti troppo, premi il pulsante e scoprirai cosa fare. Grazie alle nostre conoscenze e all’utilizzo del nostro bagaglio culturale, saremo supportati dai ricercatori dell’INGV per rispondere a tutte le tue curiosità o dubbi sul mondo degli tsunami. Una piattaforma di apprendimento flessibile e adattabile a diversi contesti accoglierà bambini, studenti, famiglie e scienziati con quiz a scelta multipla e contenuti multimediali. Play to learn!

Attività su prenotazione: manuela.sbarra@ingv.it

Durante l’evento, brevi dirette Instagram inaugureranno il nuovo canale di INGVterremoti che racconterà il mondo dei terremoti e maremoti attraverso format innovativi dedicati alle nuove generazioni.

Clicca qui per maggiori informazioni

28 settembre | Roma | Parco Talenti

dalle 18:30 | SCIENZA INSIEME NET

Trekking scientifico >> LA GEOLOGIA DEL PARCO TALENTI

La geologia del Parco Talenti, osservazioni per ricostruire l’evoluzione del paesaggio romano. Una breve passeggiata geologica sulla cima della collina che domina il Parco Talenti, da dove potremo osservare diversi elementi che caratterizzano la geologia e la geomorfologia del paesaggio romano. Età consigliata: 14 anni.

Attività su prenotazione: giuliana.daddezio@ingv.it

Clicca qui per maggiori informazioni

ABRUZZO

27 settembre | L’Aquila | Palazzo dell’Emiciclo

dalle 9:00 | SHARPER

Conferenza >> CHE TEMPO FA NELLO SPAZIO? VIAGGIO NELLA METEOROLOGIA SPAZIALE

La notte tra il 10 e l’11 maggio 2024 sembrava una notte come tante altre, ma in diverse località d’Italia sono stati avvistati strani bagliori rossi e violetti. Milioni di persone, non solo nel nostro paese, hanno assistito a questo straordinario fenomeno luminoso. Cosa è accaduto? Un flusso di particelle cariche provenienti dal Sole ha colpito la Terra, interagendo con il suo campo magnetico e generando una potente tempesta geomagnetica, la seconda più intensa del XXI secolo, conosciuta come “tempesta della Festa della Mamma”. È fondamentale capire che eventi di questo tipo possono avere ripercussioni negative su tecnologie essenziali per la vita quotidiana.

Clicca qui per maggiori informazioni

27 settembre | L’Aquila | Piazza Duomo/Corso Vittorio Emanuele

dalle 16:00 | SHARPER

Exhibit >> ALLA SCOPERTA DEI FENOMENI SISMICI

Sala operativa di sorveglianza Sismica e Tsunami, story maps sui terremoti più significativi del passato, compresi quelli che hanno interessato l’area aquilana e gli tsunami che hanno colpito le coste italiane. Sono disponibili stazioni sismiche per la visualizzazione in tempo reale dei sismogrammi, con un focus sugli effetti di amplificazione del sito legati alle caratteristiche dei terreni superficiali.

Durante l’evento, brevi dirette Instagram inaugureranno il nuovo canale di INGVterremoti che racconterà il mondo dei terremoti e maremoti attraverso format innovativi dedicati alle nuove generazioni.

Clicca qui per maggiori informazioni

Gioco >> GEOQUEST TROPOMAG: CONOSCERE LA TERRA

Gioco a quiz che indaga i potenziali effetti delle variazioni del campo magnetico terrestre sull’atmosfera e sul clima in un’avventura digitale dallo spazio alla Terra. Accessibile mediante dispositivo elettronico personale.

Clicca qui per maggiori informazioni

Gioco >> TT TERREMOTI & TSUNAMI

Gioco a quiz a risposta multipla sulle tematiche geofisiche e sui rischi naturali. Accessibile mediante dispositivo elettronico personale.

Clicca qui per maggiori informazioni

Gioco >> MEANING

Un gioco di carte che esplora diversi aspetti del cambiamento climatico, tra cui il riscaldamento globale, eventi estremi, l’innalzamento del livello del mare, lo scioglimento dei ghiacciai e la siccità, insieme alle loro cause, come l’industrializzazione, l’inquinamento atmosferico e l’allevamento intensivo.

Clicca qui per maggiori informazioni

Gioco >> ESPLORANDO I VULCANI

Laboratorio per bambini dedicato allo studio delle “Montagne di Fuoco” con l’obiettivo di rivelare i segreti e comprendere i meccanismi alla base di questi straordinari fenomeni.

Clicca qui per maggiori informazioni

CAMPANIA

27 settembre | Frigento | Sala Consiliare di Frigento (AV)

8:30 – 13:30 | STREETS

Percorso divulgativo >> RICORDO_CONOSCO_RIDUCO

Il ruolo della memoria storica e della conoscenza nella percezione del rischio sismico. Rivolto alle classi dell’Istituto di Istruzione Superiore Aeclanum.

Clicca qui per maggiori informazioni

27 settembre | Grottaminarda | Piazza XVI Marzo

dalle 17:30 | NET

Percorso divulgativo >> RICORDO_CONOSCO_RIDUCO

Il ruolo della memoria storica e della conoscenza nella percezione del rischio sismico. Ingresso libero.

Clicca qui per maggiori informazioni

27 settembre | Napoli | Piazza Dante

dalle 18:00 | STREETS

Interactive Lab >> TERRA DINAMICA: I VULCANI NAPOLETANI. FOCUS SULLA CALDERA DEI CAMPI FLEGREI

Si proporranno temi come la dinamica della Terra, con il suo incessante movimento che provoca i terremoti e le eruzioni vulcaniche. Il focus delle attività riguarderà i vulcani napoletani e in particolare la caldera dei Campi Flegrei, tra le poche aree vulcaniche al mondo caratterizzate dal fenomeno del bradisismo.

Potrai esplorare le meraviglie della Terra attraverso exhibit interattivi, video, pannelli informativi e autentiche strumentazioni scientifiche. Un’esperienza immersiva per scoprire come la scienza monitora e studia i vulcani, in un mix di conoscenza e divertimento!

Clicca qui per maggiori informazioni

SICILIA

27 settembre | Palermo | Campus Università degli Studi di Palermo – Viale delle Scienze – Piazzale di Ingegneria

dalle 18:30 | SHARPER

OpenLab >> ALLA SCOPERTA DEL PIANETA TERRA: VULCANI, TERREMOTI E CAMBIAMENTI CLIMATICI

I ricercatori descriveranno gli argomenti di ricerca che li vedono coinvolti nello studio dei principali fenomeni attivi del pianeta Terra quali i terremoti, le eruzioni vulcaniche, il monitoraggio del mare e dell’atmosfera. Presso lo stand dell’INGV si potranno osservare un modello in scala del pianeta Terra con la sua struttura interna, un modello di vulcano, con simulazioni di processi di degassamento della camera magmatica, un modello di una fumarola vulcanica e quello di una faglia con un accelerometro che riporta sul monitor i movimenti della faglia. Inoltre, sarà possibile misurare la concentrazione di anidride carbonica nel respiro umano e verrà spiegato come questo tipo di strumentazione viene utilizzata sia in ambito vulcanologico che per studi ambientali. L’appuntamento sarà curato da Giorgio Capasso, Sergio Bellomo, Fabio Pisciotta, Angelo Battaglia, Concetta Felli e Loredana Napoli.

Clicca qui per maggiori informazioni

27 settembre | Catania | Piazza dell’Università

dalle 18.00 | SHARPER

Exhibit >> LA SISMOLOGIA E IL MARE

I ricercatori dell’Università di Catania in collaborazione con i ricercatori dell’INGV-OE , mostreranno i risultati delle recenti ricerche che evidenziano come tramite i segnali sismici sia possibile monitorare lo stato del mare in termini di moto ondoso e ricavare informazioni su eventi meteo-marini estremi come i Medicane.

Clicca qui per maggiori informazioni

27 settembre | Milazzo | Sede INGV di Milazzo – Via dei Mille, 46

dalle 21:00 | NET

Esperimenti e stand >> CONOSCERE I VULCANI DELLE ISOLE EOLIE E IL TERRITORIO IN CUI VIVIAMO

Presentazioni, video, segnali vulcanici e sismici in tempo reale con laboratori didattici sui vulcani per i più piccoli. Il personale presente presso la sede operativa di Milazzo mostrerà le strumentazioni ed i sensori utilizzati in campo geochimico e, attraverso l’utilizzo di visori 3D, vi porteranno sul vulcano Stromboli . Le attività saranno curate da Alessandro Gattuso, Antonino Torre, Agostino Semprebello e Martina Criscillo.

Clicca qui per maggiori informazioni

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.