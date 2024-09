Oggi 8 incendi in Sardegna: su due intervenuti i mezzi aerei

MeteoWeb

Otto incendi sono segnalati oggi nel bollettino del Corpo forestale in Sardegna, due dei quali hanno richiesto anche l’intervento dei mezzi aerei in ausilio alle squadre a terra. Nelle campagne di Gairo, in Ogliastra, è intervenuto un elicottero proveniente dalla base di San Cosimo. A terra sono intervenute una squadra dei Forestali di Osini, il Gauf di Lanusei, una squadra dell’agenzia Forestas del cantiere di Cardedu e i Vigili del Fuoco di Lanusei.

Fiamme anche nell’agro di Gonnosnò, nell’Oristanese, dove è intervenuto l’elicottero di Fenosu. Sono intervenute una squadra del Gauf di Oristano, tre squadre dell’agenzia Forestas dei cantieri di Usellus e una squadra dei Vigili del fuoco di Ales.

Allerta incendi per domani in Sardegna

La Protezione Civile regionale ha diramato una allerta per rischio incendi valida per la giornata di domani, sabato 7 settembre. Il bollettino indica allerta gialla e pericolosità media in quasi tutta la regione, inclusa la zona di Cagliari, ad eccezione di una parte del settore orientale, per il quale non è in vigore nessuna allerta.

Sotto allerta gialla, “le condizioni sono tali da poter generare un incendio con intensità del fuoco e velocità di propagazione medie che, se tempestivamente affrontato, può essere contrastato con il dispiegamento di forze ordinarie di terra eventualmente integrato dall’impiego di mezzi aerei leggeri della Regione”, si legge nel bollettino.

