Le onde gravitazionali alla Biennale di Venezia 2024

Sabato 14 settembre le onde gravitazionali saranno tra i protagonisti dei dialoghi del Public Program del Padiglione Italia alla Biennale Arte 2024 di Venezia. Una riflessione inedita tra arte e scienza, con Massimo Carpinelli (direttore di EGO e Vincenzo Napolano, comunicatore scientifico, a partire dal racconto di come Virgo e LIGO captano i più impercettibili sussurri cosmici.

L’Osservatorio Gravitazionale Europeo (EGO) di Cascina, che ospita l’interferometro Virgo, parteciperà quest’anno al Public Program del Padiglione Italia alla Biennale Arte 2024 di Venezia. Sabato 14 settembre alle ore 16.30 Massimo Carpinelli (professore dell’Università Milano Bicocca e direttore di EGO) e Vincenzo Napolano (comunicatore scientifico di EGO) saranno protagonisti di un dialogo intitolato “Alla ricerca del silenzio cosmico”.

A partire dal racconto di come le antenne gravitazionali Virgo e LIGO captano i più impercettibili sussurri cosmici, il dialogo si interrogherà su come questo nuovo orizzonte cosmico dell’umanità influenza altri ambiti della conoscenza umana. Le antenne gravitazionali, come LIGO negli Stati Uniti e Virgo in Europa, sono in effetti grandi macchine in ascolto, che puntano ad avvicinarsi il più possibile a una sorta di silenzio assoluto e ci proiettano così in una nuova dimensione dell’ ‘ascolto’.

In una riflessione inedita fra arte e scienza il dialogo esplorerà come l’attenta definizione di cosa sia segnale e cosa rumore sia al cuore della produzione di conoscenza, oltre che della nostra esistenza. In questo senso gli sviluppi recenti della fisica e dell’astronomia esplorano i limiti stessi, fisici e tecnologici delle nostre capacità di ascolto.

Ispirandosi alla celebre frase del musicista e teorico John Cage “Music is everywhere, if we only had ears”, il Public program, promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura e curato da Luca Cerizza in collaborazione con Gaia Martino, sarà focalizzato su alcuni temi centrali per il progetto del Padiglione Italia alla Biennale Arte 2024 e per il lavoro di Massimo Bartolini. Il programma dà parola, voce e suono alla prospettiva umana, sociale, spirituale ed ecologica che il progetto espositivo suggerisce, a partire dall’ascolto come relazione e comprensione di sé e degli altri soggetti umani e non-umani.

Nel Giardino delle Vergini annesso al Padiglione Italia, si susseguiranno una serie di eventi di diversa natura in un palinsesto di 4 appuntamenti di due giorni ciascuno (venerdì e sabato). Introdotti e moderati da Luca Cerizza e Gaia Martino, conferenze, conversazioni, performance musicali, con la partecipazione di ospiti internazionali e italiani, saranno accompagnate da momenti laboratoriali espressamente dedicati alle classi di Arti Visive di NABA, Nuova Accademia di Belle Arti e Università Iuav di Venezia – protagoniste di una collaborazione per la ricerca e la didattica con il Padiglione Italia.

Per accedere agli incontri del programma IF ONLY WE HAD EARS è necessario essere dotati di biglietto di ingresso de La Biennale di Venezia https://www.duequi-tohear.it/programmapubblico#conversazionedimassimo

Massimo Carpinelli, fisico, è attualmente Professore Ordinario presso il Dipartimento di Fisica “G. Occhialini” dell’Università di Milano Bicocca. È stato Rettore dell’Università di Sassari e componente della Giunta della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane. Si è laureato e dottorato all’Università di Pisa, dove è stato Professore Associato fino al 2006. Si è dedicato alla ricerca in fisica delle particelle elementari, in particolare contribuendo agli esperimenti ALEPH al CERN a Ginevra, BaBar allo SLAC National Accelerator Laboratory in California. Tra i suoi interessi di ricerca l’impatto tecnologico e le applicazioni interdisciplinari della fisica fondamentale, per cui è stato presidente della Commissione Scientifica dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare dedicata a questo settore.

Vincenzo Napolano fisico, è un comunicatore scientifico, presso l’Osservatorio Gravitazionale Europeo (Pisa), dove cura la comunicazione nazionale e internazionale e gli eventi per il pubblico legati all’antenna per le onde gravitazionali Virgo. Si dedica all’uso di nuove tecnologie e alla sperimentazione di linguaggi artistici nell’ambito della comunicazione della scienza. Con l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare ha curato iniziative di divulgazione per il grande pubblico e mostre con fondazioni private, musei d’arte e scienza e festival culturali in Italia e all’estero, tra cui Astri e Particelle, Palazzo delle Esposizioni, Roma (2009), Balle di Scienza, Palazzo Blu di Pisa (2014), MateinItaly, Triennale di Milano (2015), Gravity, Museo MAXXI, Roma (2017), Cyborn, Salone degli Incanti, Trieste (2020), Incertezza, Palazzo delle Esposizioni, Roma (2021).

