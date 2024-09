Ordine di Malta: la bandiera torna a casa dopo la missione spaziale Axiom 3 | FOTO

MeteoWeb

Partita da Cape Canaveral, in Florida, il 19 gennaio scorso, la missione Axiom 3 ha raggiunto la Stazione Spaziale Internazionale (ISS) dopo un viaggio di 36 ore. Ad accompagnare gli astronauti – tra cui il Colonello dell’Aeronautica italiana Walter Villadei – anche la bandiera con la croce bianca a otto punte del Sovrano Militare Ordine di Malta. Oggi la bandiera è tornata a casa in una cerimonia svoltasi nella Villa Magistrale – una delle sedi di governo del Sovrano Ordine di Malta a Roma -, riconsegnata nelle mani del Ricevitore del Comun Tesoro, Fabrizio Colonna.

“Questo evento ha rappresentato una grande opportunità per diffondere i valori ed i principi del nostro Ordine. La bandiera rossa con la croce ottagona bianca sventola sui nostri Gran Priorati, Sottopriorati, Associazioni Nazionali e Missioni Diplomatiche dell’Ordine, su ospedali, centri medici, ambulatori, e là dove operano i nostri corpi di soccorso, le fondazioni e le strutture specializzate dell’Ordine perseguendo la missione dell’Ordine, Tuitio Fidei et Obsequium Pauperum, il cuore pulsante di tutte le nostre attività“, ha spiegato il Ricevitore del Comun Tesoro Fabrizio Colonna, ringraziando l’Aeronautica Militare italiana per la preziosa collaborazione.

“Si tratta di una testimonianza per tutte le missioni di pace in corso”, ha aggiunto Colonna, ricordando l’operato dell’Ordine di Malta che, con i suoi corpi di volontariato e di soccorso, Associazioni e ambasciate, è presente in alcuni dei punti più caldi del pianeta, dal Medioriente all’Ucraina, con progetti in ambito umanitario-assistenziale.

“Da sempre – ha spiegato il Colonnello Villadei – lo spazio rappresenta un’opportunità di condivisione di valori e di collaborazione, nonché un’opportunità di diplomazia. Lo spazio mette insieme nazioni e popoli diversi impegnati in un unico scopo di natura scientifica”. Oltre al Colonello italiano, nella Stazione Spaziale Internazionale erano presenti 11 astronauti in rappresentanza di 9 nazionalità diverse.

In occasione dell’iniziativa, le Poste Magistrali dell’Ordine di Malta hanno dedicato un’emissione postale composta da due francobolli raffiguranti il viaggio nello spazio della bandiera.

