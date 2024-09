Osservatorio FlyEye, colloquio Urso-Aschbacher: “evitare il rischio di un ripensamento dell’ESA”

MeteoWeb

Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, con delega al coordinamento delle politiche spaziali e aerospaziali, Adolfo Urso, ha avuto oggi un colloquio telefonico con il Direttore Generale dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA), Josef Aschbacher. Al centro del confronto la recente decisione del Tar siciliano di sospendere i lavori per la realizzazione dell’osservatorio FlyEye sul Monte Mufara, nelle Madonie, gestito dall’ESA. Durante la conversazione, Urso e Aschbacher hanno concordato sull‘assoluta necessità di una rapida decisione da parte della magistratura amministrativa siciliana, per evitare il rischio concreto di un ripensamento dell’ESA che potrebbe avere ripercussioni significative su altri progetti già assegnati o in corso di assegnazione all’Italia.

“Abbiamo salvaguardato questo importante investimento, che posiziona l’Italia come leader nel settore spaziale a livello globale, quando sembrava ormai compromesso per i ritardi autorizzativi e spostato ad altra sede. Confidiamo ora che la giustizia amministrativa confermi l’interesse strategico di questo progetto anche a tutela della reputazione e della credibilità internazionale del nostro Paese“, sottolinea Urso.

L’Osservatorio FlyEye

L’osservatorio, di rilevanza internazionale, rappresenta un riconoscimento dell’eccellenza scientifica e tecnologica italiana nel campo dell’osservazione dello spazio profondo. L’ESA ha previsto un investimento complessivo di 12 milioni di euro per la sede siciliana, con ricadute economiche aggiuntive di circa 1,5 milioni di euro per l’indotto.

Il progetto aveva subito in passato notevoli ritardi a causa delle autorizzazioni locali, tanto che l’ESA aveva considerato, lo scorso anno, lo spostamento del sito verso un’alternativa nelle Canarie, pronta ad accoglierlo senza ostacoli. Tuttavia, grazie agli interventi del governo italiano attraverso una decretazione d’urgenza e una stretta collaborazione con le autorità locali, l’ESA ha deciso di confermare la sua scelta del sito sulle Madonie, sottolineando l’urgenza di una rapida realizzazione dell’osservatorio in linea con gli obiettivi ambiziosi del progetto.

