Palazzina crollata a Saviano: individuato un terzo corpo

È stato individuato poco fa il cadavere della donna più anziana finita sotto le macerie nella palazzina crollata a Saviano, in provincia di Napoli. I Vigili del Fuoco stanno lavorando per estrarre il corpo senza vita mentre si lavora per cercare l’ultima dispersa. Nel crollo hanno perso la vita anche due fratellini, una bimba di 4 anno e un bimbo di 6. Feriti il padre e un altro figlio di 2 anni, mentre resta dispersa la madre.

A causare il crollo sarebbe stata l’esplosione di gas gpl. Secondo le prime informazioni sembrerebbe che l’esplosione sia avvenuta al secondo piano. Le operazioni sono particolarmente complesse, come spiega il funzionario del comando provinciale dei Vigili del Guoco, Giuseppe Masi, perché i solai hanno collassato, con il primo piano della palazzina che ha ceduto sotto il peso delle macerie del secondo.

