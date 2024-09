Panico in Messico, enormi crepe compaiono nel terreno di Hermosillo | VIDEO

MeteoWeb

A Hermosillo, Sonora, in Messico, un ranchero ha documentato con un video la comparsa di enormi crepe sul terreno nella costa locale, scatenando panico sui social. Le spaccature, che raggiungono una profondità stimata di 4 metri, sono state filmate nell’ejido J. Cruz Gálvez. Il video mostra una fessura di grandi dimensioni, in cui, secondo i media locali, sarebbero caduti diversi animali, tra cui una mucca e una vitella. Le autorità locali, guidate da Fernando Morales, capo della Protezione Civile, hanno avviato un’indagine per comprendere le cause del fenomeno. È prevista una verifica approfondita nei prossimi giorni.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.