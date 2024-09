Paura in Germania, crollato parte del ponte Carola a Dresda | FOTO

MeteoWeb

Durante la notte a Dresda, in Germania orientale, una parte del ponte Carola è parzialmente crollata, fortunatamente senza provocare vittime o feriti. Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, un tratto di 100 metri della sezione riservata a tram e pedoni del Carolabruecke, che collega il centro storico di Dresda con altre zone della città, è collassato per cause ancora sconosciute, precipitando nel fiume Elba. L’intera area è stata immediatamente messa in sicurezza e il traffico fluviale è stato sospeso.

Il crollo ha anche danneggiato 2 tubature del teleriscaldamento, causando interruzioni locali del servizio. Le autorità hanno invitato i residenti a tenersi a distanza per sicurezza, mentre le squadre di soccorso sono al lavoro per limitare i danni e prevenire ulteriori cedimenti. “Temiamo che altre sezioni del ponte possano crollare“, hanno dichiarato i vigili del fuoco ai media tedeschi.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.