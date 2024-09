Paura sulle montagne russe: passeggeri bloccati per 40 minuti a 38 metri d’altezza | VIDEO

MeteoWeb

Mercoledì pomeriggio, 20 visitatori dell’Europa–Park a Rust, in Germania, hanno vissuto momenti di apprensione quando il veicolo della famosa attrazione Blue Fire Megacoaster si è fermato improvvisamente durante la salita. Per 40 minuti, i passeggeri sono rimasti bloccati, a 38 metri d’altezza, sospesi in posizione inclinata, prima che la situazione venisse risolta. Fortunatamente, nessuno ha riportato gravi conseguenze, anche se una donna ha lamentato lievi malesseri ed è stata sottoposta a controlli medici precauzionali. Come gesto di compensazione, il parco ha offerto biglietti gratuiti per un futuro ingresso a tutte le persone coinvolte.

Secondo il portavoce del parco, il veicolo ha avuto un problema durante il “launch”, il momento in cui la vettura viene spinta per iniziare il percorso. Un componente magnetico ha causato la mancanza di energia necessaria per superare la prima salita. Dopo la sostituzione del pezzo difettoso, il veicolo è stato riportato in sicurezza alla base di partenza e i passeggeri sono stati fatti scendere senza ulteriori difficoltà.

Non è la prima volta che la Blue Fire affronta problemi tecnici. Lo scorso aprile, un altro guasto aveva provocato un’interruzione, obbligando il veicolo a tornare 2 volte indietro con i passeggeri a bordo. Anche allora, il problema è stato risolto senza incidenti.

