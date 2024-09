Pescare meno e meglio: scienziati chiedono una pesca realmente sostenibile

MeteoWeb

“Pescare meno, pescare meglio.” Questo è l’appello lanciato da un gruppo di scienziati in un recente studio che delinea le condizioni necessarie per rendere la pesca davvero sostenibile, in grado di contrastare il cambiamento climatico e prevenire il collasso degli ecosistemi marini.

Callum Roberts, professore di conservazione marina presso l’Università di Exeter (Regno Unito) e autore principale della ricerca pubblicata sulla rivista npj Ocean Sustainability, avverte: “Se non controllata, la pesca eccessiva e distruttiva si scontrerà con gli effetti del cambiamento climatico, producendo oceani pericolosamente disfunzionali. Le attuali pratiche di pesca devono essere riformate per evitare che ciò accada.”

Roberts, insieme a una trentina di scienziati di fama internazionale, ha lavorato per tre anni per sviluppare 11 “azioni” che mirano a minimizzare l’impatto della pesca sugli ecosistemi marini e a rigenerare la biodiversità, migliorando al contempo la qualità della vita di chi vive di pesca. “Gestire la pesca in modo più sostenibile è un imperativo globale, visto il numero crescente di persone che vivono nella fame,” sottolineano gli autori, tra cui spicca il biologo franco-canadese Daniel Pauly, professore all’Università della British Columbia di Vancouver (Canada).

Costruire un modo di pescare sostenibile

Secondo l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura (FAO), i prodotti ittici rappresentano il 15% delle proteine animali consumate a livello globale, e circa 500 milioni di persone dipendono dalla pesca su piccola scala per la loro sussistenza. Tuttavia, questa risorsa vitale è minacciata dai cambiamenti climatici, dalla perdita di biodiversità e dalla pesca eccessiva. “Molti stock ittici in tutto il mondo rimangono sovrasfruttati o in declino,” affermano gli scienziati. Un esempio allarmante proviene dall’Atlantico nord-orientale, dove solo il 28% degli stock ittici studiati non risultano sovrasfruttati o a livelli critici di biomassa, secondo il Comitato scientifico per la pesca dell’Unione europea (CSTEP).

Un ulteriore campanello d’allarme è arrivato da uno studio pubblicato ad agosto sulla rivista Science, che ha rilevato come i modelli matematici abbiano sottostimato il numero di stock ittici collassati a causa della pesca eccessiva.

Cosa vuol dire pesca sostenibile?

A livello internazionale, una pesca è considerata sostenibile se rispetta il rendimento massimo sostenibile (MSY), che stabilisce la quantità massima di pesce che può essere catturata senza mettere a rischio il ripopolamento delle specie. Tuttavia, gli scienziati criticano questo indicatore, ritenendolo inadeguato poiché non tiene conto delle interazioni tra le specie né degli impatti ecologici della pesca. Per tale motivo, gli autori dello studio chiedono “meno pesca,” a livelli “ben al di sotto del MSY.”

“Pescando meno, ci sarà più pesce in mare, il che significa che i pescatori potranno catturare più pesce di qualità superiore con meno sforzo e a costi inferiori,” evidenzia Roberts.

In aggiunta, gli esperti propongono di ridurre le dimensioni delle imbarcazioni, eliminare gli attrezzi da pesca troppo distruttivi e combattere la pesca illegale e le violazioni dei diritti umani. Chiedono, inoltre, l’eliminazione dei sussidi dannosi che favoriscono la pesca eccessiva, come le esenzioni fiscali sul gasolio e gli aiuti alla costruzione di nuove imbarcazioni, che nel 2018 ammontavano a 22,2 miliardi di dollari (19,9 miliardi di euro) a livello mondiale. “La maggior parte delle attività di pesca più distruttive diventerà semplicemente non redditizia quando questi aiuti saranno ritirati,” affermano gli autori, suggerendo di destinare tali fondi al sostegno delle “buone pratiche di pesca” o alla creazione di aree marine protette.

“Dobbiamo pescare meno, pescare meglio, a livello umano, per garantire la sicurezza alimentare, rigenerando al contempo la salute degli oceani,” conclude Claire Nouvian, presidente dell’associazione Bloom, che ha partecipato allo studio.

