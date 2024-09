Piloti di parapendio si scontrano in volo e precipitano in Trentino

MeteoWeb

Scontro in volo per due piloti di parapendio, decollati dal Col Rodella (Campitello di Fassa, Val di Fassa), in Trentino. I due, un americano di 54 anni e un polacco di 59 anni, sono stati soccorsi nel pomeriggio di oggi, dopo essere precipitati. Uno di loro è finito sul prato ripido lungo il versante ovest del Col Rodella, mentre il secondo è rimasto impigliato su un traliccio dei ripetitori che si trovano in cima al Col Rodella.

I soccorsi sono stati attivati poco prima delle 15.30, dopo che diversi testimoni hanno assistito all’incidente ed hanno chiamato il Numero Unico per le Emergenze 112. La Centrale Unica di Emergenza ha chiesto l’intervento dell’elicottero di Trentino Emergenza, decollato da Mattarello, e dell’elicottero Aiut Alpin Dolomites, decollato da Pontives, oltre che della Stazione Alta Val di Fassa del Soccorso Alpino. Con un primo sorvolo da parte dell’Aiut Alpin Dolomites, si è potuto constatare che i due piloti non fossero feriti gravemente. La persona a terra stava procedendo autonomamente ad impacchettare la vela, mentre il secondo si trovava all’interno del traliccio e stava scendendo da solo.

A questo punto, il secondo elicottero è atterrato a Canazei per imbarcare a bordo due operatori della Stazione Alta Val di Fassa. I soccorritori sono stati elitrasportati in quota e fatti sbarcare nei pressi del luogo dell’incidente per assistere i due piloti nel rientro. I due sono stati accompagnati agli impianti di risalita e poi condotti a valle, dove il pilota finito sul traliccio è stato affidato all’ambulanza per un possibile trauma cranico riportato nell’incidente.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.