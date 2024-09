Piogge record in Texas, alluvione lampo sull’isola di Galveston | VIDEO

Piogge record hanno colpito l’Isola di Galveston (Texas, USA) durante il Labor Day, causando allagamenti in diverse aree. Le strade di Broadway e Stewart, tra la 81ª e la 75ª strada, sono state particolarmente colpite, con segnalazioni di gravi allagamenti anche vicino ai Moody Gardens. Secondo il National Weather Service, alle 13:40 ora locale sono stati registrati 14 cm di pioggia, stabilendo un nuovo record per il 2 settembre. Il precedente record, risalente al 1941, era di 11,8 cm.

L’isola di Galveston è un’isola barriera situata al largo della costa del golfo del Texas, a circa 80,5 km a Sud/Est di Houston.

🚨🇺🇲 | September 2, 2024

Galveston, #Texas, #USA

A flash #Flood warning has been in effect for Galveston since the morning of September 2. More than 5 inches of rain have fallen. Rain continues.

Source: ABC https://t.co/kU8s54vgqC pic.twitter.com/TBj3v84Vo6

— Weather monitor (@Weathermonitors) September 2, 2024