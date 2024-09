Polaris Dawn: gli astronauti hanno inviato foto sulla Terra utilizzando i satelliti Starlink di SpaceX

La missione Polaris Dawn continua a scrivere la storia in orbita terrestre. Il 10 settembre, i 4 astronauti a bordo della capsula SpaceX Crew Dragon hanno raggiunto un traguardo significativo: si sono allontanati dalla Terra a una distanza di 1.400 km, il record più lontano per una missione con equipaggio dal periodo delle missioni Apollo.

Il 12 settembre, la missione ha compiuto un’altra impresa storica, la prima passeggiata spaziale privata, seguita da un’altra innovazione nel campo delle comunicazioni: gli astronauti hanno postato su X le loro foto spaziali, utilizzando la rete di satelliti Starlink di SpaceX.

Una delle due foto mostra i 4 astronauti di Polaris Dawn, il comandante Isaacman, il pilota Scott “Kidd” Poteet e gli specialisti di missione Sarah Gillis e Anna Menon, all’interno della capsula Resilience. L’altra immagine è uno splendido scatto del bordo blu della Terra contro il buio dello Spazio.

A differenza delle missioni spaziali di SpaceX condotte per la NASA, Polaris Dawn è una missione “libera”, non si collega alla Stazione Spaziale Internazionale. Con una durata di circa 5 giorni, il rientro dovrebbe avvenire entro il fine settimana.

Questa pionieristica missione privata è il 2° volo orbitale per Isaacman, che aveva già finanziato e comandato la missione Inspiration4 nel settembre 2021. Isaacman ha in programma altre 2 missioni con SpaceX, tra cui la 3ª missione del Polaris Program, che sarà il 1° volo con equipaggio del razzo Starship, progettato da SpaceX per facilitare l’insediamento umano sulla Luna e su Marte.

Hello Earth –

We are so grateful for all the support! Please enjoy two recent photos from our mission and stay tuned for our next message 🎶

Sent to you from space over a beam of Starlink laser light 🛰️ – Crew of Polaris Dawn pic.twitter.com/KkeZw1yAoT

— Polaris (@PolarisProgram) September 12, 2024