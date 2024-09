Ponte sullo Stretto, Salvini: “terroristi quelli che dicono che crollerà per i terremoti”

MeteoWeb

“Il Ponte sullo Stretto come tutti i ponti non li fanno i ministri ma gli ingegneri. Il Ponte è studiato da alcune centinaia di ingegneri. Se alcune centinaia di ingegneri di tutto il mondo hanno scelto quella zona per le torri di 400 metri… il ministro potrebbe sbagliare, ma centinai di ingegneri, geologi e architetti non mettono delle travi su faglie sismiche. Il ponte è fatto per resistere ai terremoti“. Lo dice il vicepremier e ministro Matteo Salvini a Portofino. “Dire che uno costruisce un ponte per farlo crollare perchè c’è la faglia è terrorismo– aggiunge-. Conto che il progetto definitivo venga approvato entro l’anno e partire con i lavori. Se la valutazione impatto andrà bene conto che entro dicembre di possa partire con l’allestimento dei cantieri“.

