La “Porta dell’inferno” in Siberia si sta espandendo rapidamente: è visibile dallo spazio

Una gigantesca voragine sta aprendo la terra in Siberia e le foto dallo spazio mostrano che sta crescendo rapidamente. All’inizio appariva come una striscia, appena visibile nelle immagini satellitari degli anni ’60. Ora è un abisso con ripide scogliere, chiaramente visibile dallo spazio. La voragine è triplicata di dimensioni tra il 1991 e il 2018, secondo l’US Geological Survey.

Il cratere di Batagay, chiamato anche “Porta per l’inferno”, rappresenta un problema molto più grande, spesso invisibile, che interessa l’intero pianeta.

Cos’è questa voragine in Siberia?

L’Artico si sta riscaldando più velocemente del resto della Terra, e questo sta rapidamente scongelando il permafrost, uno spesso strato di terreno permanentemente ghiacciato. Il cratere di Batagay non è affatto un cratere. È il più grande “cedimento da disgelo retrogrado” del mondo, una fossa che si forma quando il disgelo del permafrost fa crollare il terreno, creando una frana mentre la terra ai suoi bordi sprofonda nella fossa.

Ci sono migliaia di cedimenti da disgelo nell’Artico. Ma le dimensioni del “cratere” di Batagay gli hanno fatto guadagnare il titolo di mega-cedimento. Prende il nome dalla vicina città di Batagay.

“Il permafrost non è il più, diciamo, fotogenico dei soggetti”, ha detto a Business Insider Roger Michaelides, un geofisico della Washington University di St. Louis. “Si parla principalmente di terra ghiacciata sotterranea, che per definizione spesso non si vede a meno che non sia stata esposta in qualche modo, come in questo mega-cedimento“.

In uno studio pubblicato sulla rivista Geomorphology a giugno, i ricercatori hanno utilizzato dati satellitari e di droni per costruire modelli 3D del mega-cedimento e calcolarne l’espansione nel tempo. Hanno scoperto che circa 14 piramidi di Giza di ghiaccio e permafrost si erano scongelati a Batagay. Il volume del cratere aumenta di circa 1 milione di metri cubi ogni anno.

“Questi valori sono davvero impressionanti”, ha detto Alexander Kizyakov, autore principale dello studio e scienziato presso la Lomonosov Moscow State University, in un’e-mail a Business Insider. “I nostri risultati dimostrano quanto velocemente avviene la degradazione del permafrost”, ha aggiunto.

Il cratere di Batagay potrebbe aiutare a decifrare il futuro del nostro pianeta

Quando il permafrost si scioglie, tutte le piante e gli animali morti che sono rimasti congelati al suo interno per secoli iniziano a decomporsi, emettendo anidride carbonica e metano nell’atmosfera. Si tratta di potenti gas serra, che causano un ulteriore aumento delle temperature globali, innescando uno scioglimento del permafrost ancora più rapido.

Questo circolo vizioso potrebbe avere effetti disastrosi. Il permafrost ricopre il 15% della terra nell’emisfero settentrionale e contiene il doppio del carbonio dell’atmosfera. Lo scioglimento del permafrost potrebbe rapidamente peggiorare il cambiamento climatico. Ma è ancora un processo misterioso. Studiare siti estremi come il mega-cedimento di Batagay può aiutare gli scienziati a comprendere lo scioglimento del permafrost e a vedere nel futuro.

I ricercatori hanno calcolato che il mega-cedimento rilascia circa 4.000-5.000 tonnellate di carbonio ogni anno. Si tratta di una quantità pari alle emissioni annuali di 1.700-2.100 case degli Stati Uniti che consumano energia.

Michaelides ha affermato che questi numeri non lo hanno sorpreso, ma possono aiutare a informare i modelli di futuri scioglimenti del permafrost e delle loro emissioni. “Penso che ci sia molto che possiamo imparare da Batagaika, non solo in termini di comprensione di come Batagaika si evolverà nel tempo, ma anche di come caratteristiche simili potrebbero svilupparsi ed evolversi nell’Artico“, ha affermato Michaelides. “Anche se sono un decimo o un centesimo delle dimensioni di Batagaika, la fisica è fondamentalmente la stessa”.

