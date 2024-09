Precipita per 30 metri alla grotta dell’Edera: morto 30enne nel Savonese

MeteoWeb

Un escursionista ha perso la vita questa mattina alla grotta dell’Edera, sulle alture di Finale Ligure. Il giovane, un 30enne di nazionalità norvegese, si trovava insieme ad alcuni compagni nella zona di Perti, nei pressi dell’area conosciuta e frequentata da chi pratica arrampicata sportiva, quando, per motivi da chiarire, è caduto, precipitando per una trentina di metri. Gli amici hanno subito chiamato il 118. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco. I tentativi di rianimazione sono durati oltre un’ora e mezza. Il giovane è stato trasferito in codice rosso al Santa Corona di Pietra Ligure ma è morto poco dopo l’arrivo in ospedale.

