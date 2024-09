Previsioni Meteo: 3 segnali che l’inverno 2024-2025 potrebbe essere più freddo di quanto atteso

MeteoWeb

Dagli ultimi trend dei dati delle previsioni per l’inverno 2024-2025 stanno iniziando ad emergere segnali nel sistema meteorologico globale che indicano che è possibile un quadro diverso per la prossima stagione. In un articolo pubblicato su Severe Weather Europe, Andrej Flis evidenzia 3 segnali sul fatto che un inverno più freddo del previsto potrebbe svilupparsi nel 2024-2025. Flis sottolinea che possiamo già vedere come si stanno sviluppando alcuni dei fattori globali su larga scala. Guardando i dati passati, sappiamo come cambiano stagionalmente e come hanno influenzato il clima invernale in passato.

Flis si concentra sul pattern di pressione invernale nel Nord Atlantico, che determina il clima dagli Stati Uniti centro-orientali all’Europa.

Pattern meteorologici invernali nel Nord Atlantico

I pattern meteorologici possono solitamente essere definiti in regioni. Il pattern meteorologico più “influente” in inverno è solitamente la North Atlantic Oscillation (NAO), che copre e modifica i pattern meteorologici dagli Stati Uniti e dal Canada all’Europa. La NAO descrive l’aumento e la diminuzione della pressione nel Nord Atlantico, più specificamente tra l’area di Groenlandia/Islanda e il Nord Atlantico centrale/Azzorre.

Con una NAO positiva, in inverno questo pattern porta temperature più alte e meno neve negli Stati Uniti orientali e nella maggior parte dell’Europa.

Il modello opposto, una NAO negativa, presenta un anticiclone di blocco ad alta latitudine, con un’anomalia di alta pressione sulla Groenlandia e una bassa pressione dagli Stati Uniti all’Europa. L’anomalia di alta pressione a nord provoca una grande interruzione nel flusso, spingendo la corrente a getto polare più a sud. Ciò consente un rilascio più facile di aria più fredda negli Stati Uniti centrali e orientali e in Europa.

Quindi, riassumendo, per avere una buona possibilità di tempo più freddo e neve negli Stati Uniti centrali/orientali e in Europa, serve avere un pattern a NAO negativa nelle previsioni.

L’ultima previsione ECMWF, pubblicata solo pochi giorni fa, prevede una forte NAO positiva per l’inverno 2024-2025. Si può vedere l’anomalia di bassa pressione sulla Groenlandia e l’alta pressione sugli Stati Uniti, l’Atlantico e l’Europa.

Anche la previsione della temperatura dello stesso modello mostra un tipico pattern con NAO positiva: un inverno più caldo del normale su gran parte degli Stati Uniti e dell’Europa. Questo perché una NAO positiva aiuta a bloccare l’aria più fredda nelle regioni settentrionali.

Quindi, se queste previsioni mostrano che ci aspetta un inverno anormalmente caldo, non ci sono speranze? Non è assolutamente vero. Soprattutto non ora che siamo ancora a settembre, tre mesi prima dell’inizio dell’inverno vero e proprio. Le previsioni meteorologiche a lungo termine non sono perfette. “Poiché il meteo globale si basa su un certo insieme di regole fisiche, possiamo guardare agli anni e alle stagioni passati e cercare somiglianze globali complessive con l’anno/stagione in corso”, evidenzia Flis.

L’esperto sta monitorando tre fattori meteorologici che, contrariamente alle previsioni tradizionali, mostrano effettivamente un segnale per una fase NAO negativa per l’inverno 2024-2025.

Un inverno con La Niña

Il primo fattore è l’ENSO, che sta per “El Niño Southern Oscillation”. ENSO è una regione dell’Oceano Pacifico equatoriale che cambia tra fasi calde e fredde. In genere c’è un cambiamento di fase ogni 1-3 anni circa. Attualmente, stiamo osservando una fase fredda dell’ENSO che inizia a emergere, chiamata La Niña. L’ultima analisi delle anomalie oceaniche mostra acque superficiali più fredde del normale che iniziano a svilupparsi nelle regioni ENSO centrali e orientali.

Modificando la circolazione, ENSO ha un impatto significativo sulle precipitazioni tropicali e sui pattern di pressione, alterando il sistema di feedback atmosfera-oceano. Questo sistema di feedback diffonde l’influenza ENSO a livello globale, in particolare sui pattern di temperatura e nevicate in inverno.

Di seguito, è riportata un’immagine di previsione ECMWF che mostra le prospettive a lungo termine della regione ENSO centrale. Si prevede che si svilupperà una debole La Niña che durerà per tutto l’autunno e l’inverno. Si prevede un indebolimento di La Niña all’inizio del prossimo anno, con uno spostamento verso una fase neutra.

Un evento La Niña non è una novità, in quanto negli ultimi 4 anni abbiamo avuto 3 inverni La Niña. Quindi, cosa lo rende speciale nel considerarlo un potenziale fattore per l’aria fredda? È la posizione, spiega Andrej Flis. Una La Niña può essere basata nel Pacifico orientale o in quello centrale, il che le conferisce una caratteristica piuttosto diversa.

Una doppia caratteristica meteo

Diversi fattori determinano dove si verificherà un evento La Niña e, per questo motivo, anche la sua influenza meteorologica invernale prevista è diversa. La Niña può svilupparsi nel Pacifico orientale (EP) o nel Pacifico centrale (CP). Osservando le previsioni effettive dell’oceano, si può vedere che attualmente si sta sviluppando una La Niña nel Pacifico orientale (EP) molto chiara.

L’immagine seguente mostra il grafico di uno studio che ha confrontato direttamente le differenze tra diversi tipi di eventi La Niña. Mostra la fase NAO da novembre a maggio per entrambi i tipi. Si può vedere che La Niña del Pacifico orientale (EP) ha un chiaro segnale per una NAO negativa, specialmente a gennaio e febbraio.

Come già sappiamo, la NAO negativa indica un sistema di alta pressione sulla Groenlandia e un’alterazione nella corrente a getto. Ciò crea le condizioni per un inverno potenzialmente più freddo del normale sugli Stati Uniti centrali/orientali e sull’Europa, afferma Andrej Flis.

L’immagine seguente mostra la differenza della corrente a getto tra i due tipi di eventi La Niña. In alto (a) c’è la corrente a getto in una La Niña EP, e in basso in una La Niña CP. Si può vedere un’immagine molto diversa, con la corrente a getto deformata in una La Niña EP a causa dell’alta pressione sulla Groenlandia e di una NAO negativa.

La corrente a getto viene deviata più a sud in una La Niña EP, il che porta con sé anomalie di pressione più basse e un percorso aperto per aria più fredda negli Stati Uniti e in Europa.

Atlantico caldo, inverno freddo?

Anche il prossimo fattore analizzato da Andrej Flis si trova nell’oceano ed è molto vicino all’area della NAO stessa: è l’Atlantic Meridional Mode (AMM).

Ci si aspetterebbe che se un’anomalia oceanica nel Pacifico ha un ruolo così importante, allora le anomalie atlantiche non siano meno significative. Ed è vero, ma di solito hanno un ruolo e una meccanica diversi. L’AMM è fondamentalmente un’area del Nord Atlantico che presenta fasi calde e fredde. Di seguito sono riportate le previsioni oceaniche dell’ECMWF, dove possiamo vedere le anomalie calde nel Nord Atlantico e, naturalmente, La Niña. Ciò è coerente con una modalità AMM positiva.

Guardando i dati passati per un’AMM positiva, si può vedere un modello di pressione noto. È una fase NAO negativa, con un anticiclone di blocco su Groenlandia/Islanda e una tendenza alla bassa pressione sugli Stati Uniti e l’Europa. “Questo è un altro segnale che va a favore di una NAO negativa nonostante le previsioni di un inverno più caldo”, afferma Flis.

Fase del vento atmosferico

Il terzo segnale non è nell’oceano, ma nell’atmosfera. E gioca con entrambi i due fattori precedenti, spiega Flis. Come nell’oceano, abbiamo di nuovo una regione che alterna una fase positiva e una negativa. Ma invece delle temperature, ora abbiamo a che fare con i venti o meglio con la loro direzione. Questa è chiamata Oscillazione Quasi-Biennale (QBO), continua Andrej Flis nella sua analisi.

La QBO è una variazione regolare dei venti molto al di sopra dell’equatore nella stratosfera, che si alternano tra venti orientali e occidentali (zonali). I forti venti nella stratosfera viaggiano in una fascia attorno al pianeta all’equatore. E circa ogni 17 mesi, questi venti cambiano completamente direzione.

Di seguito è riportata un’immagine che mostra le anomalie dei venti occidentali sull’equatore nella stratosfera negli ultimi 40 anni. I valori negativi indicano che il vento era orientale, mentre i valori positivi indicano che il vento era occidentale. L’immagine mostra bene quanto regolarmente questo vento cambi, proprio come guardare il battito cardiaco dell’atmosfera.

Osservando più da vicino gli ultimi 3 anni, possiamo vedere come ogni fase è scesa nel tempo. Una fase negativa/orientale è stata attiva nel 2021/22 e una occidentale nel 2022/23. È stata seguita da un’altra fase negativa QBO lo scorso inverno. Attualmente, una nuova fase occidentale sta scendendo dall’alto. L’immagine è tratta da un’analisi della NASA.

C’è più di un motivo per cui/come la QBO può influenzare il nostro clima invernale. Un aspetto molto importante è, ovviamente, il vortice polare. La QBO è profondamente connessa al moto atmosferico e aiuta con il forcing tropicale complessivo, inclusa La Niña. Si potrebbe dire che aiuta anche con la “comunicazione” tra gli oceani e il vortice polare. Ecco perché una fase QBO non significa una situazione meteorologica fissa, poiché una risposta QBO occidentale può essere diversa durante una La Niña o un El Niño. Quindi, dobbiamo guardare al sistema meteorologico globale nel suo insieme, spiega Flis.

Di seguito è riportata un’analisi del pattern di pressione invernale durante gli anni di La Niña, con la QBO che va da est a ovest, proprio come quest’anno. Di nuovo, possiamo vedere un pattern a NAO negativa molto chiaro, con un’area di alta pressione sulla Groenlandia e un’area di bassa pressione sul Nord America e l’Europa.

In questo mix di dati si possono notare molti inverni “più vecchi”, che tendono a influenzare l’analisi della temperatura seguente. Nel complesso, c’è un’anomalia più fredda negli Stati Uniti, in Canada e in Europa. Ma molti di questi inverni hanno diversi decenni e, ovviamente, sono più freddi di default rispetto alla norma moderna. Tuttavia, queste anomalie mostrano cosa significa questa combinazione per i pattern invernali e indicano chiaramente un pattern a NAO negativa.

L’ipotesi di un inverno freddo

Grazie all’analisi di Andrej Flis, abbiamo visto 3 diversi fattori che indicano tutti un potenziale pattern a NAO negativa nell’inverno 2024-2025. “Ciò significherebbe un buon potenziale per un po’ di clima invernale in alcune parti degli Stati Uniti centrali e orientali e in Europa”, afferma l’esperto. “Naturalmente, la NAO negativa non garantisce freddo e neve, poiché ha anche le sue variazioni, ma rende sicuramente più facile” condizioni invernali, puntualizza.

Ma se il modello ECMWF preso in considerazione nell’articolo prevede una La Niña nel Pacifico orientale e un Atlantico caldo, perché non prevede una NAO negativa e un inverno più freddo per il 2024-2025? Flis fa notare che “il periodo di previsione che stiamo esaminando è di 3-6 mesi nel futuro, quindi è probabile che il modello abbia solo bisogno di più tempo per allineare e adattare correttamente la sua previsione. Questa è anche la prima volta che questo modello ha mostrato un’adeguata La Niña EP in via di sviluppo, quindi sarà interessante vedere ulteriori aggiustamenti nei prossimi run”, conclude l’esperto.

