Previsioni Meteo Aci Catena: il bollettino per domani martedì 1 ottobre

Martedì 1 Ottobre a Aci Catena si presenterà con condizioni di meteo favorevoli, caratterizzate da un cielo completamente sereno e temperature gradevoli. Durante la notte, le temperature si manterranno intorno ai 19°C, con una leggera brezza proveniente da nord-nord ovest. La pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1019 hPa, mentre l’umidità si attesterà intorno al 57%. Queste condizioni si manterranno anche nelle prime ore della mattina, quando si registreranno temperature in aumento fino a raggiungere i 24°C nel corso della giornata.

Nel dettaglio, la mattina di Martedì inizierà con temperature che varieranno da 19,2°C a 24°C. Il cielo rimarrà sereno e la copertura nuvolosa sarà assente. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 2,1 km/h e i 11 km/h, con direzione prevalentemente sud-est. L’umidità si ridurrà progressivamente, raggiungendo il 47% intorno a mezzogiorno.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 22-24°C, mantenendo un clima piacevole e ideale per attività all’aperto. Anche in questa fascia oraria, il cielo rimarrà sereno e non si prevedono precipitazioni. La brezza si farà sentire, con velocità del vento che potrà arrivare fino a 12 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque in un range confortevole.

La sera porterà un leggero abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 20°C. Il cielo continuerà a essere sereno, con una leggera brezza che accompagnerà la transizione verso la notte. L’umidità si stabilizzerà attorno al 66%, mentre la pressione atmosferica rimarrà costante attorno ai 1015 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Aci Catena nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni favorevoli, con cieli sereni e temperature gradevoli. Mercoledì e giovedì si prevede un leggero aumento delle temperature, ma senza variazioni significative nel meteo. Gli amanti del sole e delle attività all’aperto potranno godere di giornate ideali per trascorrere del tempo all’aria aperta.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +18.9° perc. +18.3° Assenti 5 NNO max 6.6 Maestrale 57 % 1018 hPa 4 cielo sereno +18.4° perc. +17.8° Assenti 3.4 NNO max 4.7 Maestrale 57 % 1018 hPa 7 cielo sereno +20.4° perc. +19.8° Assenti 2.5 SO max 5.4 Libeccio 53 % 1018 hPa 10 cielo sereno +23.1° perc. +22.7° Assenti 6.6 S max 9.8 Ostro 47 % 1018 hPa 13 cielo sereno +24° perc. +23.8° Assenti 11 SSE max 12.4 Scirocco 50 % 1016 hPa 16 cielo sereno +22.4° perc. +22.3° Assenti 9.5 SE max 11.4 Scirocco 61 % 1015 hPa 19 cielo sereno +21° perc. +20.8° Assenti 2.2 ENE max 5.6 Grecale 66 % 1015 hPa 22 cielo sereno +20.4° perc. +20.3° Assenti 4.4 NO max 5.8 Maestrale 66 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:57 e tramonta alle ore 18:38

