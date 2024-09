Previsioni Meteo Andria: il bollettino per la prossima settimana 23 – 26 Settembre

MeteoWeb

Nella notte di Lunedì 23 Settembre, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 96% e temperature intorno ai 20,9°C. Durante la mattina, si assisterà a un parziale schiarimento con temperature in aumento fino a 25,1°C. Nel pomeriggio, il cielo tornerà a essere coperto e le temperature si stabilizzeranno tra 24,2°C e 24,8°C. Martedì, il cielo sarà nuovamente coperto nella notte, ma al mattino si schiarirà, raggiungendo 27°C. Mercoledì, il cielo rimarrà coperto con temperature che varieranno tra 20,8°C e 26,2°C. Venti moderati e umidità elevata caratterizzeranno i prossimi giorni.

Lunedì 23 Settembre

Nella notte di Lunedì 23 Settembre, il cielo si presenterà coperto con una copertura nuvolosa del 96%. La temperatura si attesterà intorno ai +20,9°C, mentre la temperatura percepita sarà leggermente inferiore, a +20,6°C. La velocità del vento sarà di 6,2 km/h proveniente da Sud, con raffiche che raggiungeranno i 12 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 62% e non si prevedono precipitazioni.

Durante la mattina, il cielo continuerà a mostrare nubi sparse con una copertura nuvolosa che varierà dall’83% al 77%. Le temperature saliranno progressivamente, partendo da +20,5°C alle 01:00 fino a raggiungere i +25,1°C alle 12:00. La temperatura percepita seguirà un andamento simile, oscillando tra +20,2°C e +24,9°C. La velocità del vento si manterrà tra 3,6 km/h e 12,5 km/h, con direzione variabile da Sud a Est. L’umidità si attesterà tra il 49% e il 66%.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà nuovamente coperto con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 94%. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 24,2°C e 24,8°C. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 19 km/h con raffiche fino a 25 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 56%.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà coperto con una copertura nuvolosa del 93%. Le temperature scenderanno gradualmente, passando da +21,9°C alle 20:00 a +21,3°C alle 23:00. La velocità del vento si ridurrà a 8,9 km/h, mentre l’umidità aumenterà fino a raggiungere il 72%.

Martedì 24 Settembre

Nella notte di Martedì 24 Settembre, il cielo si presenterà coperto con una copertura nuvolosa del 94%. La temperatura si attesterà intorno ai +21,1°C, con una temperatura percepita simile di +21,1°C. La velocità del vento sarà di 7,8 km/h proveniente da Sud-Sud Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 13,6 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 73%.

Durante la mattina, il cielo si schiarirà, presentandosi sereno con una copertura nuvolosa che scenderà fino a 1%. Le temperature saliranno rapidamente, partendo da +20,9°C alle 01:00 fino a raggiungere i +27°C alle 11:00. La temperatura percepita seguirà un andamento simile. La velocità del vento varierà tra 5,3 km/h e 12,5 km/h, con direzione prevalentemente da Ovest. L’umidità si attesterà tra il 45% e il 50%.

Nel pomeriggio, il cielo tornerà a essere coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà l’86%. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 24,4°C e 24,8°C. La velocità del vento si manterrà attorno ai 12,9 km/h, con raffiche fino a 18,7 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 54%.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà coperto con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature scenderanno gradualmente, passando da +22,8°C alle 20:00 a +21,2°C alle 23:00. La velocità del vento si ridurrà a 12,5 km/h, mentre l’umidità aumenterà fino a raggiungere il 63%.

Mercoledì 25 Settembre

Nella notte di Mercoledì 25 Settembre, il cielo si presenterà coperto con una copertura nuvolosa del 100%. La temperatura si attesterà intorno ai +20,8°C, mentre la temperatura percepita sarà leggermente inferiore, a +20,6°C. La velocità del vento sarà di 13 km/h proveniente da Ovest-Sud Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 22 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 65%.

Durante la mattina, il cielo continuerà a mostrare nubi sparse con una copertura nuvolosa che varierà dal 77% al 73%. Le temperature saliranno progressivamente, partendo da +20,3°C alle 01:00 fino a raggiungere i +25,7°C alle 12:00. La temperatura percepita seguirà un andamento simile. La velocità del vento si manterrà tra 12,1 km/h e 17,4 km/h, con direzione variabile da Ovest a Nord Ovest. L’umidità si attesterà tra il 41% e il 68%.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà con poche nuvole e una copertura nuvolosa che scenderà fino al 14%. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 25,5°C e 26,2°C. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 14,6 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 41%.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà coperto con una copertura nuvolosa del 99%. Le temperature scenderanno gradualmente, passando da +21,8°C alle 20:00 a +20,4°C alle 23:00. La velocità del vento si ridurrà a 7,2 km/h, mentre l’umidità aumenterà fino a raggiungere il 63%.

Giovedì 26 Settembre

Nella notte di Giovedì 26 Settembre, il cielo si presenterà con nubi sparse e una copertura nuvolosa del 49%. La temperatura si attesterà intorno ai +20°C, mentre la temperatura percepita sarà leggermente inferiore, a +19,6°C. La velocità del vento sarà di 6,6 km/h proveniente da Ovest-Sud Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 8,9 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 62%.

Durante la mattina, il cielo continuerà a mostrare nubi sparse con una copertura nuvolosa che varierà dal 61% al 78%. Le temperature saliranno progressivamente, partendo da +19,9°C alle 01:00 fino a raggiungere i +24,8°C alle 09:00. La temperatura percepita seguirà un andamento simile. La velocità del vento si manterrà tra 3,6 km/h e 12 km/h, con direzione variabile da Sud a Ovest. L’umidità si attesterà tra il 39% e il 61%.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà nubi sparse con una copertura nuvolosa che si stabilizzerà attorno al 69%. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 24,8°C. La velocità del vento si manterrà attorno ai 12 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 39%.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà nubi sparse con una copertura nuvolosa del 58%. Le temperature scenderanno gradualmente, passando da +21,2°C alle 20:00 a +20,4°C alle 23:00. La velocità del vento si ridurrà a 7,2 km/h, mentre l’umidità aumenterà fino a raggiungere il 63%.

In conclusione, i prossimi giorni a Andria si presenteranno con un alternarsi di cieli coperti e sereni, con temperature che varieranno tra i 19°C e i 27°C. Si prevedono venti moderati e un’umidità che si manterrà su livelli piuttosto elevati, specialmente nelle ore notturne. Si consiglia di tenere in considerazione le variazioni meteorologiche, soprattutto per chi ha programmi all’aperto.

