Previsioni Meteo Ascoli Piceno: il bollettino per domani martedì 1 ottobre

Martedì 1 Ottobre, Ascoli Piceno si presenterà con un clima prevalentemente stabile, caratterizzato da nubi sparse e temperature che si manterranno su valori gradevoli durante l’intera giornata. Le previsioni meteo indicano un inizio di giornata fresco, con temperature che si aggireranno intorno ai 13°C nelle prime ore della notte e che saliranno progressivamente fino a raggiungere un massimo di circa 22°C nel corso del pomeriggio. La ventilazione sarà leggera, con raffiche che non supereranno i 8 km/h, rendendo il clima complessivamente piacevole.

Durante la notte, le condizioni meteorologiche si presenteranno con nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 13°C. L’umidità sarà piuttosto alta, attorno al 70%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile intorno ai 1020 hPa. La mattina porterà un lieve aumento delle temperature, che si avvicineranno ai 17°C alle 07:00, con una copertura nuvolosa che si ridurrà, lasciando spazio a qualche momento di sole.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano una leggera diminuzione delle temperature, che scenderanno fino a 20°C verso le 15:00. La copertura nuvolosa aumenterà, raggiungendo il 78% di nuvolosità, ma senza alcuna previsione di precipitazioni. L’umidità si manterrà elevata, oscillando tra il 53% e il 78%. La sera si presenterà con temperature stabili intorno ai 16°C, mentre la nuvolosità continuerà a persistere, con valori che toccheranno l’84%.

In conclusione, le previsioni meteo per Ascoli Piceno nei prossimi giorni mostrano una tendenza a mantenere condizioni simili, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e una leggera instabilità atmosferica. Non si prevedono eventi meteorologici significativi, ma è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti. La settimana si prospetta quindi tranquilla, ideale per attività all’aperto, con un clima che favorirà il godimento delle bellezze del territorio marchigiano.

Tutti i dati meteo di Martedì 1 Ottobre a Ascoli Piceno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +13.2° perc. +12.4° Assenti 6.3 OSO max 5.7 Libeccio 70 % 1020 hPa 3 nubi sparse +13° perc. +12.1° Assenti 6.9 OSO max 6 Libeccio 67 % 1019 hPa 6 nubi sparse +14.2° perc. +13.4° Assenti 6 SO max 5.5 Libeccio 67 % 1018 hPa 9 nubi sparse +20.7° perc. +20.1° Assenti 5.1 E max 4.8 Levante 50 % 1017 hPa 12 nubi sparse +21.8° perc. +21.4° Assenti 8.7 ENE max 6.8 Grecale 51 % 1015 hPa 15 nubi sparse +20.3° perc. +19.9° Assenti 7.3 E max 7.3 Levante 59 % 1015 hPa 18 nubi sparse +15.7° perc. +15.4° Assenti 6.3 SSO max 6.4 Libeccio 78 % 1015 hPa 21 nubi sparse +16.2° perc. +15.8° Assenti 6.2 SO max 6.5 Libeccio 73 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 07:06 e tramonta alle ore 18:42

