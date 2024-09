Previsioni Meteo Ascoli Piceno: il bollettino per domani venerdì 27 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 27 Settembre a Ascoli Piceno indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori piuttosto elevati per il periodo autunnale. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, favorendo un abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 19°C. La mattina porterà un aumento della temperatura, che raggiungerà i 29°C intorno a mezzogiorno, con una leggera brezza proveniente da sud-ovest.

Nel corso del pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere, ma rimarranno comunque gradevoli, oscillando tra i 27°C e i 29°C. Il cielo continuerà a mantenersi sereno, con una copertura nuvolosa che non supererà l’8%. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potrebbero raggiungere i 19,6 km/h. La sera si presenterà con poche nuvole e temperature che si attesteranno intorno ai 21°C, rendendo l’atmosfera piacevole per eventuali attività all’aperto.

In sintesi, le previsioni del tempo per Venerdì 27 Settembre a Ascoli Piceno evidenziano una giornata di bel tempo, con temperature che si manterranno sopra la media stagionale. Le condizioni meteo favorevoli continueranno anche nei giorni successivi, con un trend di stabilità che potrebbe caratterizzare il fine settimana. Tuttavia, è sempre consigliabile monitorare eventuali aggiornamenti per eventuali variazioni nelle previsioni meteo.

Tutti i dati meteo di Venerdì 27 Settembre a Ascoli Piceno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +19.2° perc. +18.8° Assenti 13 SO max 15.4 Libeccio 61 % 1011 hPa 3 cielo sereno +18.9° perc. +18.5° Assenti 12.3 SO max 14.5 Libeccio 62 % 1011 hPa 6 cielo sereno +19.6° perc. +19.4° Assenti 11.4 SO max 13.1 Libeccio 66 % 1011 hPa 9 cielo sereno +27.3° perc. +27.3° Assenti 6.4 SSO max 15.1 Libeccio 44 % 1011 hPa 12 cielo sereno +29.4° perc. +29.1° Assenti 4.1 S max 20.6 Ostro 41 % 1010 hPa 15 cielo sereno +27.2° perc. +27.8° Assenti 3.2 S max 16.6 Ostro 52 % 1009 hPa 18 cielo sereno +21.6° perc. +21.7° Assenti 8.7 SO max 9.5 Libeccio 74 % 1011 hPa 21 poche nuvole +20.8° perc. +20.9° Assenti 10.2 SO max 12.2 Libeccio 74 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 07:01 e tramonta alle ore 18:49

