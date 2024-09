Previsioni Meteo Ascoli Piceno: tutti i dettagli per domani mercoledì 11 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 11 Settembre a Ascoli Piceno indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con una temperatura che si attesterà intorno ai 17,7°C. La mattina porterà un ulteriore aumento delle temperature, che raggiungeranno i 27,7°C intorno alle ore 11:00, accompagnate da una leggera brezza proveniente da sud-est. Nel pomeriggio, si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa, ma senza precipitazioni significative. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 24,3°C alle 15:00. Infine, la sera si preannuncia serena, con temperature che scenderanno gradualmente fino a 18,9°C.

Durante la notte, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa minima, intorno al 2%. Le temperature si manterranno stabili, oscillando tra i 17,3°C e i 17,7°C, mentre la velocità del vento sarà leggera, con raffiche che non supereranno i 10 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 60%, garantendo un clima piuttosto confortevole.

Nella mattina, il cielo rimarrà sereno e le temperature inizieranno a salire rapidamente. Alle 10:00, si registrerà una temperatura di 26,9°C, con una leggera brezza proveniente da est-sud-est. L’umidità scenderà ulteriormente, raggiungendo il 36%. Questo clima favorevole favorirà attività all’aperto e momenti di svago.

Nel pomeriggio, la situazione meteorologica cambierà leggermente, con l’arrivo di nubi sparse. Tuttavia, le temperature rimarranno gradevoli, con un picco di 27,6°C alle 13:00. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 65% entro le 16:00, ma non si prevedono precipitazioni. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 70% verso le 18:00, ma il clima rimarrà comunque piacevole.

La sera si presenterà serena, con temperature che scenderanno lentamente. Alle 21:00, si registrerà una temperatura di 19,2°C e una copertura nuvolosa ridotta al 2%. La brezza leggera continuerà a soffiare da sud-ovest, rendendo la serata ideale per passeggiate e attività all’aperto.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Ascoli Piceno indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con temperature che continueranno a mantenersi su valori gradevoli. Giovedì e Venerdì si prevede un clima simile, con cieli sereni e temperature che potrebbero superare i 28°C. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, specialmente nel fine settimana.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 11 Settembre a Ascoli Piceno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +17.7° perc. +17.1° Assenti 8.9 SO max 8.2 Libeccio 60 % 1011 hPa 3 cielo sereno +17.4° perc. +16.7° Assenti 8.9 SO max 8.1 Libeccio 59 % 1010 hPa 6 poche nuvole +19.5° perc. +19° Assenti 6.9 SO max 6.9 Libeccio 56 % 1010 hPa 9 cielo sereno +25.8° perc. +25.4° Assenti 9.3 SE max 9.8 Scirocco 39 % 1010 hPa 12 cielo sereno +28° perc. +27.4° Assenti 13.1 E max 14.2 Levante 36 % 1008 hPa 15 nubi sparse +24.3° perc. +24.2° Assenti 10.4 ESE max 12.2 Scirocco 53 % 1008 hPa 18 nubi sparse +20° perc. +19.8° prob. 7 % 8 S max 9.3 Ostro 70 % 1009 hPa 21 cielo sereno +19.2° perc. +19.1° prob. 7 % 9.3 SO max 9.5 Libeccio 72 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 06:44 e tramonta alle ore 19:17

