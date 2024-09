Previsioni Meteo Ascoli Piceno: tutti i dettagli per domani mercoledì 18 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Ascoli Piceno di Mercoledì 18 Settembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge che si protrarranno per gran parte della giornata. Le temperature si manterranno su valori moderati, oscillando tra i 14,7°C e i 16,3°C, mentre l’umidità si attesterà su livelli elevati, intorno al 95%. La copertura nuvolosa sarà totale, con il cielo prevalentemente coperto e piogge intermittenti che si alterneranno a momenti di leggera tregua.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con pioggia moderata e una temperatura che si aggirerà attorno ai 14,9°C. La velocità del vento sarà contenuta, con raffiche che non supereranno i 10,8 km/h. La mattina continuerà a essere caratterizzata da pioggia leggera, con temperature che saliranno leggermente fino a raggiungere i 15,8°C. Anche in questa fase, il vento si manterrà debole, favorendo un’ulteriore sensazione di umidità.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo non mostrano significativi miglioramenti, con piogge che si presenteranno in forma moderata. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 16,3°C, mentre il cielo rimarrà coperto. La probabilità di precipitazioni sarà alta, con accumuli che potrebbero raggiungere i 2,05 mm. La situazione non cambierà molto, e anche le ore serali porteranno con sé pioggia leggera, mantenendo le temperature attorno ai 15,4°C.

Concludendo, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Ascoli Piceno non mostrano segnali di miglioramento immediato. Giovedì e Venerdì potrebbero continuare a presentarsi con condizioni simili, sebbene ci si aspetti una graduale attenuazione delle piogge. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le schiarite potrebbero arrivare solo nel fine settimana. Pertanto, è consigliabile prepararsi a una settimana di tempo variabile, con la possibilità di ulteriori piogge.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 18 Settembre a Ascoli Piceno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia moderata +14.9° perc. +15° 3.06 mm 2.7 NO max 6 Maestrale 98 % 1016 hPa 3 pioggia moderata +14.8° perc. +14.8° 3.53 mm 6.8 NO max 12.7 Maestrale 97 % 1016 hPa 6 pioggia moderata +14.9° perc. +15° 1.14 mm 4.3 NO max 7.6 Maestrale 97 % 1016 hPa 9 pioggia leggera +15.6° perc. +15.7° 0.65 mm 5.1 NO max 7.7 Maestrale 96 % 1017 hPa 12 pioggia moderata +16.3° perc. +16.4° 2.05 mm 6.4 N max 10.5 Tramontana 93 % 1017 hPa 15 pioggia leggera +16.2° perc. +16.3° 0.33 mm 4.7 N max 7.3 Tramontana 95 % 1017 hPa 18 cielo coperto +15.6° perc. +15.7° prob. 76 % 5.2 ONO max 6.5 Maestrale 95 % 1017 hPa 21 pioggia leggera +15.4° perc. +15.4° 0.38 mm 5.4 ONO max 6.2 Maestrale 93 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 06:52 e tramonta alle ore 19:05

