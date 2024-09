Previsioni Meteo Belpasso: il bollettino per domani mercoledì 25 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 25 Settembre a Belpasso indicano una giornata caratterizzata da un inizio con cieli sereni e una progressiva copertura nuvolosa nel corso della mattina. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con un picco che raggiungerà i 26°C nel pomeriggio. Tuttavia, nel corso della giornata si prevedono anche piogge leggere, specialmente nelle ore centrali, che potrebbero influenzare le attività all’aperto. La ventilazione sarà moderata, con raffiche che potrebbero raggiungere i 22,6 km/h.

Durante la notte, le condizioni saranno prevalentemente serene, con nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 18,8°C. La mattina inizierà con cieli sereni, ma già dalle prime ore si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, che raggiungerà il 100% entro le ore centrali della giornata. Le temperature si alzeranno gradualmente, passando dai 19,7°C alle 25,1°C entro le ore 10:00.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo segnalano l’arrivo di piogge leggere, con una temperatura massima di 26,1°C alle ore 13:00. Le precipitazioni saranno moderate, con accumuli che potrebbero arrivare a 0,19 mm. La ventilazione si manterrà attiva, con velocità che varieranno tra i 17,6 km/h e i 22,6 km/h. Le nuvole copriranno il cielo, riducendo la visibilità del sole.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo miglioreranno, con un graduale diradamento delle nuvole. Le temperature scenderanno a 20,5°C alle ore 20:00, e si manterranno intorno ai 19,8°C fino a tarda notte. La ventilazione sarà più leggera, con raffiche che non supereranno i 15,1 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Belpasso nei prossimi giorni mostrano un miglioramento delle condizioni atmosferiche. Dopo una giornata di piogge leggere, si prevede un ritorno a cieli sereni e temperature gradevoli. Questo trend potrebbe continuare anche nei giorni successivi, rendendo le condizioni ideali per attività all’aperto. Tuttavia, è sempre consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 25 Settembre a Belpasso

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +18.6° perc. +18.3° Assenti 5.9 ONO max 7.9 Maestrale 70 % 1018 hPa 4 cielo sereno +18.2° perc. +17.8° Assenti 6.9 ONO max 9.3 Maestrale 63 % 1018 hPa 7 cielo coperto +21.7° perc. +21.3° Assenti 8.9 O max 13.1 Ponente 53 % 1018 hPa 10 cielo coperto +25.1° perc. +24.8° Assenti 13.9 OSO max 18.7 Libeccio 44 % 1018 hPa 13 pioggia leggera +26.1° perc. +26.1° 0.14 mm 18.3 OSO max 22.6 Libeccio 42 % 1018 hPa 16 cielo coperto +23.4° perc. +23.3° prob. 25 % 8.9 ONO max 12 Maestrale 54 % 1018 hPa 19 poche nuvole +21° perc. +20.7° Assenti 6.2 OSO max 10.3 Libeccio 60 % 1019 hPa 22 poche nuvole +20° perc. +19.6° Assenti 8.7 ONO max 14.7 Maestrale 62 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 06:53 e tramonta alle ore 18:48

