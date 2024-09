Previsioni Meteo Biancavilla: tutti i dettagli per domani giovedì 12 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 12 Settembre a Biancavilla si presenteranno caratterizzate da condizioni di stabilità atmosferica e temperature gradevoli. La giornata inizierà con cieli sereni e una leggera brezza, mentre nel corso della mattina si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, ma senza precipitazioni significative. Le temperature si manterranno su valori piacevoli, con massime che toccheranno i 28,7°C nel pomeriggio. La ventilazione sarà debole, con raffiche che non supereranno i 16 km/h.

Durante la notte, i cieli rimarranno sereni, con temperature che si attesteranno intorno ai 19°C. La copertura nuvolosa sarà minima, con una percentuale che non supererà il 9%. La velocità del vento sarà leggera, oscillando tra i 1,4 km/h e i 3,8 km/h. L’umidità si manterrà attorno all’80%, garantendo una sensazione di freschezza.

Nella mattina, i cieli continueranno a essere sereni, con un incremento della temperatura che raggiungerà i 27,6°C entro le ore 11:00. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente, arrivando fino al 60% intorno alle 09:00. La brezza leggera accompagnerà la giornata, con venti provenienti prevalentemente da ovest.

Nel pomeriggio, il tempo si presenterà stabile, con cieli sereni e temperature che toccheranno il picco di 28,7°C alle 13:00. Le condizioni di bel tempo continueranno a dominare, con una copertura nuvolosa che si manterrà sotto il 33%. La ventilazione rimarrà debole, favorendo un clima piacevole e ideale per attività all’aperto.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 19°C. I cieli rimarranno sereni, con una leggera brezza che accompagnerà le ore serali. L’umidità aumenterà leggermente, ma senza compromettere il comfort.

In conclusione, le previsioni del tempo per Biancavilla nei prossimi giorni indicano una persistenza di condizioni favorevoli, con cieli sereni e temperature gradevoli. Venerdì e Sabato si prevede un clima simile, con temperature che continueranno a oscillare tra i 19°C e i 28°C, rendendo il fine settimana ideale per attività all’aperto. La stabilità atmosferica dovrebbe continuare, con poche variazioni significative nelle condizioni meteo.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +18.6° perc. +18.7° prob. 2 % 2.1 ONO max 4.9 Maestrale 81 % 1011 hPa 4 cielo sereno +18° perc. +18° prob. 3 % 3.8 NNO max 6.3 Maestrale 81 % 1011 hPa 7 cielo sereno +21.5° perc. +21.4° Assenti 3.9 ONO max 5.9 Maestrale 63 % 1012 hPa 10 nubi sparse +26.3° perc. +26.3° Assenti 6.3 O max 11.3 Ponente 39 % 1012 hPa 13 cielo sereno +28.7° perc. +27.5° Assenti 10.2 O max 15.8 Ponente 26 % 1011 hPa 16 cielo sereno +26.4° perc. +26.4° Assenti 5.2 OSO max 15 Libeccio 37 % 1011 hPa 19 cielo sereno +21° perc. +20.8° Assenti 3.7 SSO max 10 Libeccio 63 % 1013 hPa 22 cielo sereno +19.6° perc. +19.3° Assenti 4 O max 8.4 Ponente 64 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:42 e tramonta alle ore 19:08

