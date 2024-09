Previsioni Meteo Bisceglie: il bollettino per domani lunedì 30 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 30 Settembre a Bisceglie indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con un aumento della copertura nuvolosa nel corso della sera. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i 18,1°C e i 20,4°C, mentre i venti si presenteranno moderati, con velocità che raggiungeranno i 30 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 50%, garantendo un clima piuttosto confortevole.

Durante la notte, Bisceglie godrà di un cielo sereno, con temperature che si aggireranno intorno ai 18,8°C. La copertura nuvolosa sarà minima, con un valore del 20%. I venti, provenienti da Nord-Nord Ovest, si presenteranno con una velocità di 27,4 km/h, creando una leggera brezza tesa. L’umidità si manterrà al 57%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1022 hPa.

Con l’arrivo della mattina, il cielo continuerà a rimanere sereno, favorendo un aumento graduale delle temperature. Alle 09:00, si registrerà una temperatura di 19,2°C, con una percezione di 18,4°C. I venti si attenueranno leggermente, mantenendosi comunque intorno ai 28,5 km/h. L’umidità scenderà al 49%, rendendo l’aria più secca e piacevole.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il picco massimo di 20,4°C alle 14:00, con un cielo ancora sereno. I venti, provenienti da Nord, si manterranno vivaci, con velocità che varieranno tra i 19,4 km/h e i 25,4 km/h. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, con valori che non supereranno l’1%. L’umidità si stabilizzerà attorno al 50%, garantendo un clima gradevole.

Con l’arrivo della sera, la situazione meteo inizierà a cambiare. Si prevede un incremento della copertura nuvolosa, che porterà a un cielo coperto intorno alle 19:00, con temperature che si attesteranno sui 20,3°C. I venti continueranno a soffiare da Nord Ovest, con una velocità di circa 16,8 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 50%.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Bisceglie mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e una leggera variabilità della copertura nuvolosa. Martedì e Mercoledì si prevede un clima simile, con possibilità di qualche nube in più, ma senza precipitazioni significative. Gli amanti del bel tempo potranno quindi godere di un inizio di settimana all’insegna della serenità e del comfort.

Tutti i dati meteo di Lunedì 30 Settembre a Bisceglie

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +18.8° perc. +18.2° Assenti 27.4 NNO max 34.6 Maestrale 57 % 1022 hPa 3 cielo sereno +18.3° perc. +17.6° Assenti 30.7 NO max 37.9 Maestrale 55 % 1021 hPa 6 cielo sereno +18.1° perc. +17.4° Assenti 26.5 NO max 34.3 Maestrale 56 % 1021 hPa 9 cielo sereno +19.2° perc. +18.4° Assenti 28.5 NO max 33.3 Maestrale 49 % 1021 hPa 12 cielo sereno +19.8° perc. +19.1° Assenti 23.3 NNO max 26.4 Maestrale 46 % 1020 hPa 15 cielo sereno +20° perc. +19.5° Assenti 24 N max 24.1 Tramontana 54 % 1019 hPa 18 poche nuvole +20° perc. +19.4° Assenti 17.4 NNO max 20.2 Maestrale 54 % 1019 hPa 21 nubi sparse +19° perc. +18.5° Assenti 17 ONO max 20.5 Maestrale 56 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 06:52 e tramonta alle ore 18:32

