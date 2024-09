Previsioni Meteo Canosa di Puglia: tutti i dettagli per domani lunedì 30 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 30 Settembre a Canosa di Puglia indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con un aumento della copertura nuvolosa nel corso della sera. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con picchi che raggiungeranno i 22,4°C nel pomeriggio. La ventilazione sarà moderata, con raffiche che potranno arrivare fino a 35,4 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 63%, garantendo un clima fresco e piacevole.

Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con una temperatura che si aggirerà intorno ai 14,7°C. La copertura nuvolosa sarà minima, con solo il 5% di nuvole. La velocità del vento sarà di circa 12,8 km/h, proveniente da Ovest – Nord Ovest. L’umidità si manterrà attorno al 63%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1023 hPa.

Nella mattina, le condizioni rimarranno stabili, con cieli sereni e temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 21,5°C entro le ore centrali della giornata. La ventilazione si intensificherà, con velocità che toccheranno i 19,3 km/h. L’umidità diminuirà, attestandosi attorno al 53%, favorendo una sensazione di freschezza.

Nel pomeriggio, il clima si presenterà ideale per attività all’aperto, con temperature che toccheranno i 22,4°C. Il cielo rimarrà sereno, con una leggera brezza da Nord – Nord Ovest. La pressione atmosferica continuerà a scendere, raggiungendo i 1019 hPa. L’umidità si manterrà attorno al 28%, rendendo l’aria più secca e confortevole.

Con l’arrivo della sera, si assisterà a un cambiamento significativo, con l’aumento della copertura nuvolosa. Le temperature scenderanno fino a 16,2°C, mentre l’umidità aumenterà fino al 61%. Il vento continuerà a soffiare da Ovest, con intensità che potrà raggiungere i 26,6 km/h. Le nubi copriranno gran parte del cielo, portando a una sensazione di frescura.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Canosa di Puglia indicano un graduale abbassamento delle temperature e un aumento della copertura nuvolosa. Martedì e Mercoledì si prevede un clima più variabile, con possibilità di piogge leggere. Pertanto, sarà consigliabile tenere d’occhio gli aggiornamenti meteo per pianificare al meglio le proprie attività.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +14.4° perc. +13.6° Assenti 12.5 ONO max 22.8 Maestrale 65 % 1022 hPa 4 poche nuvole +14.1° perc. +13.4° Assenti 13.3 ONO max 31.1 Maestrale 70 % 1021 hPa 7 cielo sereno +16.6° perc. +15.7° Assenti 19.3 NO max 25 Maestrale 53 % 1022 hPa 10 cielo sereno +20.8° perc. +19.8° Assenti 20 NNO max 24.8 Maestrale 31 % 1021 hPa 13 cielo sereno +22.4° perc. +21.4° Assenti 13.8 NNO max 18.1 Maestrale 28 % 1019 hPa 16 cielo sereno +20.4° perc. +19.6° Assenti 14.2 NNO max 17.7 Maestrale 39 % 1019 hPa 19 cielo coperto +16.9° perc. +16.1° Assenti 13.3 ONO max 24.4 Maestrale 56 % 1020 hPa 22 nubi sparse +15.8° perc. +15° Assenti 14 O max 27.8 Ponente 62 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 06:54 e tramonta alle ore 18:34

